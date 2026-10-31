Borsa İstanbul'da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi önümüzdeki hafta hız kazanacak. 3-6 Kasım tarihleri arasında aralarında Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ford Otosan, Coca-Cola İçecek, Yapı Kredi ve Migros'un da bulunduğu çok sayıda şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde enerji, bankacılık, otomotiv, perakende, sanayi ve havacılık sektörlerinden önemli şirketler yer alıyor.

3 KASIM'DA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Haftanın ilk işlem günlerinde finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler arasında Galata Wind Enerji (GWIND), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Yapı Kredi (YKBNK), Kaleseramik (KLSER) ve Penta Teknoloji (PENTA) bulunuyor.

4 KASIM'DA HANGİ ŞİRKETLER BİLANÇO AÇIKLAYACAK?

4 Kasım tarihinde Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS), Anadolu Efes (AEFES), Aksa Akrilik (AKSA), Türk Hava Yolları (THYAO), Türk Telekom (TTKOM), Otokar (OTKAR), Sabancı Holding (SAHOL) ve MLP Sağlık (MPARK) şirketlerinin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Bizim Toptan (BIZIM) için ise bilanço tarihi 4-6 Kasım aralığı olarak belirtiliyor.

5 KASIM'DA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Haftanın en yoğun bilanço günlerinden biri olan 5 Kasım'da Albaraka Türk (ALBRK), Tofaş (TOASO), Kalekim (KLKIM), İş Bankası (ISCTR), Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM), Migros (MGROS), Petkim (PETKM), Ford Otosan (FROTO) ve Doğan Holding (DOHOL) şirketlerinin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

6 KASIM'DA BİLANÇO TAKVİMİ DEVAM EDECEK

Haftanın son bilanço gününde ise Borusan Birleşik Boru (BRSAN), Özyaşar Tel ve Galvanizleme (OZYSR), Park Elektrik (PRKME), Aygaz (AYGAZ), Tüpraş (TUPRS), Ülker Bisküvi (ULKER), Akenerji (AKENR), Enka İnşaat (ENKAI), Akmerkez GYO (AKMGY) ve AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) şirketlerinin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BÜYÜK ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINDA

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen finansal sonuçlarda özellikle bankacılık, otomotiv, enerji ve perakende sektörlerindeki şirketlerin performansı yakından izlenecek. Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Tüpraş, Migros ve Yapı Kredi gibi BIST yatırımcılarının yakından takip ettiği şirketlerin üçüncü çeyrek sonuçları piyasaların gündeminde olacak.

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