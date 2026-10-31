Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD), pay geri alım programı kapsamında 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2026 tarihinde 5,86 TL ile 6,18 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon 407 bin adet pay geri alındı. Geri alım işlemlerinin ortalama fiyatı 5,9621 TL olarak gerçekleşirken, işlemin toplam tutarı 8 milyon 388 bin 641 TL oldu.

YYLGD'NİN GERİ ALDIĞI PAY SAYISI 3,8 MİLYONA ULAŞTI

Yayla Agro, 22 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında işlemlerini sürdürüyor.

30 Ekim 2026 itibarıyla program kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 3 milyon 832 bin 6 adede ulaştı.

Şirketin geri aldığı payların ortaklık sermayesine oranı ise yüzde 0,352 olarak açıklandı.

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