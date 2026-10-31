Borsa İstanbul'da 26-30 Ekim 2026 haftasında Bank of America'nın (BofA) en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Haftalık aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA'nın net işlem hacmi 488 milyon 403 bin TL olarak gerçekleşti.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America'nın haftalık alımlarında bankacılık ve savunma sanayisi hisseleri öne çıktı. Alım listesinin ilk sırasında 1 milyar 454 milyon TL'lik işlem hacmiyle Yapı Kredi (YKBNK) yer aldı.

Yapı Kredi'yi 1 milyar 362 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 1 milyar 165 milyon TL ile Akbank (AKBNK) takip etti.

BofA'nın haftalık alım listesinde öne çıkan diğer hisseler ise İş Bankası (ISCTR) ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) oldu.

Bank of America'nın en çok alım yaptığı 5 hisse:

Hisse Net işlem hacmi Pay (%) Ortalama maliyet YKBNK 1.454.662.115 TL %23,02 34,916 TL ASELS 1.362.266.290 TL %21,56 348,012 TL AKBNK 1.165.724.677 TL %18,45 63,561 TL ISCTR 388.601.314 TL %6,15 12,177 TL BIMAS 155.983.913 TL %2,47 311,988 TL

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America'nın satış tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. BofA, haftalık dönemde THYAO hissesinde 1 milyar 301 milyon TL'lik net satış gerçekleştirdi.

Satış listesinin ikinci sırasında 737 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) bulunurken, Tofaş (TOASO) 358 milyon TL'lik net satışla üçüncü sırada yer aldı.

Enka İnşaat (ENKAI) ve Koç Holding (KCHOL) de BofA'nın haftalık satış yaptığı hisseler arasında öne çıktı.

Bank of America'nın en çok satış yaptığı 5 hisse:

Hisse Net işlem hacmi Pay (%) Ortalama maliyet THYAO -1.301.415.067 TL %22,32 255,32 TL ASTOR -737.258.063 TL %12,64 173,191 TL TOASO -358.876.641 TL %6,15 221,851 TL ENKAI -242.848.822 TL %4,16 77,272 TL KCHOL -191.913.725 TL %3,29 198,655 TL

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