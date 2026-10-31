Borsa İstanbul'da 26-30 Ekim 2026 haftasında Yatırım Finansman'ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Haftalık aracı kurum dağılımı verilerine göre alım tarafında Tukaş (TUKAS), Turkcell (TCELL) ve KMIFQV öne çıkarken satış tarafında SASA Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı.

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Yatırım Finansman'ın haftalık alım listesinde ilk sırada 7 milyon 958 bin 610 lot ile Tukaş (TUKAS) yer aldı. Tukaş'ı 5 milyon 877 bin 349 lot ile Turkcell (TCELL) takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 5 milyon 513 bin 532 lotluk alımla KMIFQV bulunurken, GAILDV 3 milyon 56 bin 577 lot, IVIIW ise 2 milyon 991 bin 499 lot net alımla öne çıkan diğer hisseler oldu.

Yatırım Finansman'ın en çok alım yaptığı 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TUKAS 7.958.610 %11,07 1,832 TCELL 5.877.349 %8,18 90,625 KMIFQV 5.513.532 %7,67 0,024 GAILDV 3.056.577 %4,25 -0,001 IVIIW 2.991.499 %4,16 0,01

Kaynak: ForInvest

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Yatırım Finansman'ın satış tarafında ise SASA Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı. Kurumun SASA hissesindeki net satışı 62 milyon 930 bin 15 lot olarak gerçekleşti.

SASA'yı 32 milyon 387 bin 549 lot net satışla Şekerbank (SKBNKR) takip etti. Türkiye İş Bankası (ISCTR) 25 milyon 506 bin 588 lot, Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) 13 milyon 833 bin 877 lot ve Hektaş (HEKTS) 12 milyon 236 bin 694 lot net satışla listede yer aldı.

Yatırım Finansman'ın en çok satış yaptığı 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -62.930.015 %16,07 1,486 SKBNKR -32.387.549 %8,27 0,784 ISCTR -25.506.588 %6,52 11,734 EREGL -13.833.877 %3,53 30,528 HEKTS -12.236.694 %3,13 1,514

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