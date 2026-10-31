Haftalık aracı kurum dağılımı verilerine göre kurumun net işlem hacmi eksi 824 milyon 222 bin TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında SYIDWV ve PPIUK.V.BI... kodlu ürünler öne çıkarken, satış tarafında Tursg (TURSG) ilk sırada yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın haftalık alım listesinde ilk sırada 38 milyon 114 bin 761 lot ile SYIDWV kodlu ürün yer aldı. İkinci sırada 35 milyon 907 bin 943 lotluk alımla PPIUK.V.BI... kodlu ürün bulunurken, GAIKZV 32 milyon 118 bin 722 lotluk net alımla üçüncü sırada yer aldı.

Alım listesinde GAIKXV 29 milyon 961 bin 759 lot, KTLEV ise 28 milyon 734 bin 199 lot net alımla öne çıkan diğer kodlar oldu.

İş Yatırım'ın en çok alım yaptığı 5 kod:

Kod Net lot Pay (%) Maliyet SYIDWV 38.114.761 %3,85 0,01 PPIUK.V.BI... 35.907.943 %3,63 0,01 GAIKZV 32.118.722 %3,25 0,01 GAIKXV 29.961.759 %3,03 0,01 KTLEV 28.734.199 %2,90 4,159

Kaynak: İş Yatırım

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın satış tarafında ise Türkiye Sigorta (TURSG) ilk sırada yer aldı. Kurumun TURSG hissesindeki net satışı 64 milyon 374 bin 312 lot olarak gerçekleşti.

TURSG'yi 27 milyon 908 bin 142 lot net satışla Yapı Kredi (YKBNK) takip etti. ESIGVV kodlu ürün 14 milyon 304 bin 59 lot, Emlak Konut GYO (EKGYO) 13 milyon 322 bin 367 lot ve SYIETV kodlu ürün 10 milyon 481 bin 587 lot net satışla listede yer aldı.

İş Yatırım'ın en çok satış yaptığı 5 kod:

Kod Net lot Pay (%) Maliyet TURSG -64.374.312 %11,63 3,182 YKBNK -27.908.142 %5,04 34,832 ESIGVV -14.304.059 %2,58 0,02 EKGYO -13.322.367 %2,41 16,871 SYIETV -10.481.587 %1,89 0,02

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