Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 236,5 milyar TL'ye yükselirken net dönem kârı yüzde 6,8 azalarak 25,8 milyar TL oldu. Finansman giderlerinde yüzde 88,1 artış kaydedildi.

TÜRK TELEKOM'UN 9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 6,8 AZALDI

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal tablolara göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde net dönem kârı 25 milyar 785 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 27 milyar 675 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Yalnızca temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte ise net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 42 azalarak 7,68 milyar TL oldu.

FİNANSMAN GİDERLERİ YÜZDE 88,1 YÜKSELDİ

Şirketin dokuz aylık finansman giderleri, geçen yılın aynı dönemindeki 32,1 milyar TL'den 60,3 milyar TL'ye yükseldi. Böylece finansman giderlerinde yıllık yüzde 88,1 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde finansman gelirleri 8,3 milyar TL'den 10,6 milyar TL'ye çıktı.

Net parasal pozisyon kazancı ise 19,1 milyar TL'den 46,8 milyar TL'ye yükselerek yüzde 145 artış gösterdi.

Şirketin vergi öncesi kârı yüzde 1,4 artışla 41,4 milyar TL olurken net dönem kârında düşüş kaydedildi. Finansman giderlerindeki artışın yanı sıra vergi giderlerindeki yükseliş de net kâr üzerinde etkili oldu.

SATIŞ GELİRLERİ 236,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Türk Telekom'un satış gelirleri, 2025 yılının ilk dokuz ayındaki 215 milyar TL seviyesinden yüzde 10 artışla 236,5 milyar TL'ye yükseldi.

Satışların maliyeti aynı dönemde 123,3 milyar TL'den 142,3 milyar TL'ye çıktı.

Brüt kâr yüzde 2,8 artışla 94,2 milyar TL olurken faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 8 artarak 97,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Esas faaliyet kârı ise yüzde 1,6 azalışla 44,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT YÜZDE 35 AZALDI

Türk Telekom'un işletme faaliyetlerinden sağladığı net nakit, 2026 yılının ilk dokuz ayında 53,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde 82,2 milyar TL olan bu tutar, yıllık bazda yaklaşık yüzde 35,1 azaldı.

Şirketin net borcu ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 düşüşle yaklaşık 123,2 milyar TL seviyesine geriledi.

TÜRK TELEKOM'UN TOPLAM VARLIKLARI 695,7 MİLYAR TL OLDU

Şirketin toplam varlıkları, 31 Aralık 2025 tarihindeki 530,4 milyar TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 695,7 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 266,3 milyar TL'den 408,7 milyar TL'ye çıkarken özkaynaklar 264,1 milyar TL'den 287 milyar TL'ye ulaştı.

TTKOM 2026 YILI 9 AYLIK BİLANÇO SONUÇLARI