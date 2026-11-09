Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre gerçekleştirilen net alımlarla birlikte fonların Kardemir D sermayesindeki toplam payı kritik eşik olan yüzde 3 barajını aştı.

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yapılan bildirime göre, 6 Kasım 2026 tarihinde kuruma ait fonlar üzerinden hem alış hem satış işlemleri yürütüldü:

• Alış İşlemleri: 35,820 – 36,100 TL fiyat aralığından toplam 1.260.000 adet hisse satın alındı ve alımların toplam tutarı 45.370.569,56 TL oldu.

• Satış İşlemleri: 35,820 – 35,840 TL fiyat bandından 50.000 adet hisse satılarak 1.791.733,80 TL tutarında çıkış gerçekleşti.

Gün sonunda gerçekleşen 1.210.000 lotluk net alım neticesinde Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. fonlarının Kardemir D sermayesindeki doğrudan/dolaylı toplam ortaklık payı yüzde 3,08 seviyesine ulaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kamuyu aydınlatma kuralları gereğince, fonların bir ihraççının sermayesindeki payının yüzde 3 sınırını aşması nedeniyle işlem detayları kamuoyunun bilgisine sunuldu.

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