Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle artan risk iştahı, yeni haftanın açılışında Borsa İstanbul’a da yansıdı.

Cuma gününü yüzde 1,32 yükselişle 11.482,60 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftaya önceki kapanışa göre 76,70 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.559,31 puandan giriş yaptı.

Açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,59 değer kazandı. Sektörel bazda kimya-petrol-plastik yüzde 2,32 primle günün en çok kazandıranı olurken, inşaat sektörü yüzde 1,38 düşüşle en çok gerileyen sektör konumunda yer aldı.

BOFA ALIM TARAFINDA SASA VE INFO ÖNE ÇIKTI

Piyasadaki bu açılış hareketliliği devam ederken saat 12:30 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verileri netleşti.

Satış ağırlıklı genel hacmine rağmen Bank of America'nın alım listesinde kimya sektörünün güçlü temsilcisi SASA ilk sırada yer aldı.

Kurum, 1,589 TL maliyet ortalamasıyla toplam 17.242.370 lot SASA alımı yaparak toplam alımlarının yüzde 10,97’sini bu hissede topladı.

SATIŞ TARAFINDA BTCIM VE MEGMT BASKISI

Günün ilk yarısında toplam 2,37 milyar TL'lik net satış hacmi oluşturan Bank of America'nın çıkış yaptığı hisselerin başında çimento ve enerji-sanayi şirketleri yer aldı.

En çok net satım yapılan hisse, 1,939 TL ortalama maliyetle -3.986.723 lot satılan BTCIM oldu.

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