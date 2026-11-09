Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın desteklediği iyimser hava, yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’a da yansıdı.

Cuma gününü yüzde 1,32 yükselişle 11.482,60 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 primle 11.559,31 puandan başlangıç yaptı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,59 değer kazanırken; sektör bazında yüzde 2,32 artışla kimya-petrol-plastik en çok kazandıran, yüzde 1,38 düşüşle inşaat sektörü en çok gerileyen taraf oldu.

Piyasadaki bu hareketlilikle birlikte aracı kurumların işlem dağılımları da netleşti. Saat 12:30 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre Ziraat Yatırım kanadında toplamda -178.477.391 TL'lik net satış hacmi gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM ALIM LİSTESİNDE ZİRVE KTLEV’İN

Günün ilk yarısında Ziraat Yatırım üzerinden en yoğun alım gerçekleştirilen hisse KTLEV oldu.

Kurum, 5,109 maliyet ortalamasıyla toplam 4.381.763 lot KTLEV alımı yaparak toplam alımlarının yüzde 4,70’ini bu hisseye yönlendirdi.

SATIŞ TARAFINDA TEHOL BASKISI ÖNE ÇIKTI

Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ise açık ara en büyük pay TEHOL hissesine ait oldu.

Kurumun toplam satışlarının neredeyse yarısını (%44,90) oluşturan TEHOL'de, 1,257 maliyetle 37.411.830 lotluk net çıkış gerçekleşti.

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