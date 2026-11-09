Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı dağıtım süreci aralıksız sürüyor. Temettü takvimi kapsamında 10 Kasım Salı günü KBORU hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirilecek.

Hak kullanım tarihinde şirketin hisselerine sahip olan yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak.

TEMETTÜ ÖDEMESİNİN DETAYLARI

Şirketin yatırımcılarına aktaracağı pay başına brüt ve stopaj kesintisi sonrası net kâr payı tutarları şu şekilde belirlendi:

Şirket Adı BIST Kodu Pay Başına Brüt Temettü Pay Başına Net Temettü Kuzey Boru A.Ş. KBORU 0,020818 TL 0,0176953 TL

Hak kullanımının 10 Kasım Salı günü gerçekleşmesinin ardından, nakit temettü tutarlarının takas süresi (T+2) kuralı gereğince yatırımcıların yatırım hesaplarına iki iş günü sonra yansıtılması bekleniyor.

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