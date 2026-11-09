Finansal tabloların ardından 9 Kasım itibarıyla 5 ayrı aracı kurum hedef fiyat ve tavsiyelerini duyurdu.

Hissenin 78,50 TL seviyesindeki son işlem fiyatı baz alındığında, kurumların belirlediği 12 aylık projeksiyonlar yüzde 88 ile yüzde 105 arasında değişen güçlü getiri potansiyellerine işaret ediyor.

KURUMLARIN HEDEF FİYAT VE GETİRİ POTANSİYELİ TABLOSU

Açıklanan raporlar doğrultusunda aracı kurumların ULKER için belirlediği yeni hedef seviyeler ve öneriler şu şekilde şekillendi:

Aracı Kurum Hedef Fiyat (TL) Son Fiyat (TL) Tavsiye Prim Potansiyeli (%) İş Yatırım 161,00 78,50 Al %105,09 Deniz Yatırım 156,90 78,50 Tut / Al %99,87 Gedik Yatırım 150,80 78,50 Endeks Üstü Getiri %92,10 Yapı Kredi Yatırım 150,00 78,50 Al %91,08 Ak Yatırım 148,00 78,50 Endeks Üstü Getiri %88,53

EN YÜKSEK POTANSİYEL İŞ YATIRIM'DAN

Raporlarda öne çıkan detaylar arasında en yüksek hedef fiyat ve prim beklentisi İş Yatırım tarafından paylaşıldı. Kurum, daha önce 209 TL olan hedef fiyatını 161 TL’ye çekse de "Al" tavsiyesini koruyarak hissede yüzde 105,09 prim potansiyeli öngördü.

Benzer şekilde Ak Yatırım, hedef fiyatını 150 TL'den 148 TL'ye revize ederken "Endeks Üstü Getiri" görüşünü devam ettirdi. Deniz Yatırım 156,90 TL hedef fiyatla yaklaşık iki kat getiri potansiyeline dikkat çekerken, Yapı Kredi Yatırım 150,00 TL, Gedik Yatırım ise 150,80 TL hedef fiyat ile hisseyi pozitif tarafta izlemeyi sürdürdü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.