Batman’ın Gercüş ilçesinde önemli geçim kaynaklarından biri olan ve “Yeşil altın” olarak bilinen fıstıkta hasat dönemi başladı. Devlet desteğiyle tarım arazilerini fıstık bahçelerine dönüştüren üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ağaçlardan ürünlerini toplamaya başladı.

Günün ilk ışıklarıyla bahçelerine giren çiftçiler, fıstıkları dalından tek tek topluyor. Hasat edilen ürünler ise ilçede faaliyete geçen yeni fıstık ayıklama ve işleme tesislerine götürülüyor.

YENİ TESİS ÜRETİCİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Gercüş’te hizmete giren yeni fıstık ayıklama ve işleme makinesi, üreticilerin hasat sonrası iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Modern makinelerle fıstıklar kabuklarından ve çöplerinden ayrıştırılarak pazara hazır hale getiriliyor.

Üreticiler, geçmiş yıllarda ayıklama işleminin oldukça zahmetli ve zaman alıcı olduğunu belirterek yeni tesisin bölge açısından önemli bir kolaylık sağladığını ifade ediyor.

Çiftçiler, tesis sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ettiklerini belirtirken, yatırımı ilçenin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

DEVLET DESTEĞİYLE FISTIK ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR

Gercüş genelinde devlet tarafından sağlanan fidan ve tarımsal destekler sayesinde fıstık yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor. Daha önce verilen desteklerle bahçelerini kuran üreticiler, bugün ürünlerinden düzenli gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Üreticiler, devlet desteklerinin fıstık üretimine başlamalarında önemli rol oynadığını belirterek sağlanan imkanların bölge tarımına katkı sunduğunu dile getiriyor.

FISTIĞIN KİLOSU 800 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte fıstığın fiyatı da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Üreticilerin verdiği bilgiye göre fıstığın kilogramı güncel piyasada 700 ila 800 lira arasında alıcı buluyor.

Üreticiler, mevcut fiyat seviyelerinin ekonomik açıdan memnuniyet verici olduğunu ifade ediyor. Yüksek rekolte beklentisi ve 700-800 lira seviyesindeki fiyatlar, Gercüş’te fıstık üretiminin hem çiftçilere hem de ilçe ekonomisine katkısını artırıyor.

Kaynak: İHA