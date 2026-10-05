Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 30 seviyesinin altına inmişti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30'un altına geriledi" ifadelerini kullandı.

"DEZENFLASYON ULAŞTIRMA HARİÇ GENELE YAYILIYOR"

Şimşek, enflasyondaki düşüşün alt kalemlere de yayıldığını belirterek, eylül ayında gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8,4 puan azaldığını ve yıllık yüzde 27,6'ya gerilediğini açıkladı.

Eğitim enflasyonuna da değinen Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin katkısıyla yıllık eğitim enflasyonunun 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

KİRA ENFLASYONU YÜZDE 41,3'E GERİLEDİ

Şimşek'in açıklamasında kira fiyatlarındaki gelişmeler de yer aldı.Yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına kıyasla 27,8 puan gerileyerek yüzde 41,3'e indiğini belirten Şimşek, öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğine işaret ettiğini ifade etti.

"SAVAŞ OLMASAYDI 7 PUAN DAHA DÜŞÜK OLACAKTI"

Şimşek, Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre, savaş yaşanmasaydı 2026 yılı enflasyonunun 7 puan daha düşük olacağını belirtti.

Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine de değinen Şimşek, bu etkiyi sınırlamak amacıyla motorinin ardından benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını hatırlattı.

2027 İÇİN KİRA VE EĞİTİM MESAJI

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikaların devam edeceğini belirten Şimşek, 2027 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Bakan Şimşek, özellikle kira ve eğitim başta olmak üzere hizmet enflasyonundaki ataletin azalmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.