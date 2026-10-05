Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borçlanma takvimi doğrultusunda yarın piyasalardan borçlanmaya gidiyor.

İç borç ihraç takvimine göre yarınki işlemler kapsamında, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı hedefleniyor.

TLREF ENDEKSLİ VE SABİT KUPONLU İKİ AYRI İHALE

Aynı gün düzenlenecek ihalelerde ise Türk lirası cinsinden iki farklı vadede tahvil ihracı piyasaya sunulacak:

• TLREF’e Endeksli Tahvil: 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

• Sabit Kuponlu Tahvil: 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, bu borçlanma adımlarıyla iç piyasadaki likidite dengesini yönetmeyi ve borçlanma ortalama vadesini korumayı hedefliyor.