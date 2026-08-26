Şirket tarafından 26 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, yönetim kurulunda yaşanan değişikliklere ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, şirketin 29 Nisan 2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Eyüp Demir, şahsi nedenleri nedeniyle 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini şirkete bildirdi.

Öte yandan, şirketin 13 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Burak Kabay da iş yoğunluğu ve gördüğü lüzum nedeniyle aynı tarih itibarıyla görevinden ayrıldı.

YENİ ÜYELER SEÇİLECEK

Şirket, Eyüp Demir ve Burak Kabay’ın istifalarıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili komite üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri doğrultusunda yasal süreler içerisinde yeni üye seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

ALVES, konuya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

ALVES hisseleri günü yüzde 0,56’lık düşüş ile 1,78 TL’den kapattı. Haftalık bazda yüzde 3,49 yükseldi.