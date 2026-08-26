Şirket tarafından 26 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işleme ilişkin açıklama yapıldı.

Şirketin 4 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, pay geri alımı için kullanılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere azami 750 milyon TL olarak belirlenmesine ve geri alınabilecek pay adedinin azami 500 milyon lot olmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde 26 Ağustos 2026 tarihinde 10 milyon adet PAHOL payı, toplam 13,3 milyon TL karşılığında şirket tarafından geri alındı.

Gerçekleştirilen geri alım sonrasında 26 Ağustos tarihinde alınan payların şirket sermayesine oranı %0,05 olarak gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.