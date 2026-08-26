SPK’nın 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı bültende yer alan kararın ardından şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama geldi.

IDGYO tarafından yapılan açıklamada, şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetki kapsamında, 750 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 375 milyon TL artırılarak 525 milyon TL’ye çıkarılması amacıyla yapılan başvurunun SPK tarafından reddedildiği belirtildi.

Böylece şirketin yüzde 250 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu SPK’nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 49/1491 sayılı toplantısında aldığı kararla reddedilmiş oldu.

Kararın ardından IDGYO’nun söz konusu bedelli sermaye artırımı süreci de iptal edilmiş oldu.