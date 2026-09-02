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Küresel piyasalarda ons altının seyri ve iç piyasadaki döviz hareketliliği, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. 2 Eylül 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel alım-satım rakamlarını yakından takip ediyor.

Serbest piyasadan alınan son verilere göre ons altının 4.301,05 dolar seviyelerinde işlem gördüğü günde iç piyasadaki altın türlerinde 2 Eylül 2026 Çarşamba sabahının ilk saatlerinde son satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

İşte 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

• Ons Altın: 4.301 dolar

• Gram Altın: 6.660 TL

• Çeyrek Altın: 10.821 TL

• Yarım Altın: 21.672 TL

• Tam Altın: 43.868 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.138 TL

• Gremse Altın: 110.006 TL

Piyasa uzmanları hem makroekonomik beklentiler hem de uluslararası gelişmeler ışığında altın fiyatlarındaki dalgalanmaların gün boyunca devam edebileceğini ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.706,64 6.707,57 % -0.2 14:17
Ons Altın / TL 208.814,77 208.862,67 % -0.1 14:32
Ons Altın / USD 4.323,69 4.324,27 % -0.11 14:32
Çeyrek Altın 10.730,62 10.966,88 % -0.2 14:17
Yarım Altın 21.394,18 21.933,75 % -0.2 14:17
Ziynet Altın 42.922,48 43.733,35 % -0.2 14:17
Cumhuriyet Altını 44.181,00 44.848,00 % -0.9 12:52
Tüm Altın Fiyatları

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