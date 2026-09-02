Serbest piyasadan alınan son verilere göre ons altının 4.301,05 dolar seviyelerinde işlem gördüğü günde iç piyasadaki altın türlerinde 2 Eylül 2026 Çarşamba sabahının ilk saatlerinde son satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

İşte 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

• Ons Altın: 4.301 dolar

• Gram Altın: 6.660 TL

• Çeyrek Altın: 10.821 TL

• Yarım Altın: 21.672 TL

• Tam Altın: 43.868 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.138 TL

• Gremse Altın: 110.006 TL

Piyasa uzmanları hem makroekonomik beklentiler hem de uluslararası gelişmeler ışığında altın fiyatlarındaki dalgalanmaların gün boyunca devam edebileceğini ifade ediyor.