Borsa İstanbul’da gün sonunda İş Yatırım, Tera Yatırım ve Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri belli oldu.
Üç kurumun işlem listesinde özellikle EKGYO, SASA, BTCIM ve GSRAY gibi hisseler öne çıktı.
İŞ YATIRIM SATIŞ TARAFINDA
İş Yatırım’ın gün içi işlemlerinde net hacim 3,26 milyar lot eksi seviyesinde gerçekleşti. Kurumun en fazla net alım yaptığı hisse ENTRA oldu. ENTRA’da 51,37 milyon lotluk alım gerçekleşirken, GSRAY’da 16,93 milyon, SASA’da 11,29 milyon ve CANTE’de 11,18 milyon lotluk net alım yapıldı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|ENTRA
|51.368.821
|%15,81
|4,40
|GSRAY
|16.928.730
|%5,21
|1,04
|SASA
|11.286.456
|%3,47
|3,207
|CANTE
|11.179.664
|%3,44
|1,362
|PSIHFV
|10.260.200
|%3,16
|0,03
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|TSPOR
|-24.423.911
|%5,54
|1,026
|TBI PQV
|-15.205.863
|%3,45
|0,027
|EKGYO
|-14.074.521
|%3,19
|22,548
|PAHOL
|-13.952.647
|%3,16
|1,326
|GAIZAV
|-11.493.185
|%2,61
|0,025
TERA YATIRIM’DA BTCIM VE EKGYO ÖNE ÇIKTI
Tera Yatırım ise gün içinde 6,31 milyar lot net alım tarafında yer aldı. Kurumun en fazla aldığı hisse BTCIM oldu. BTCIM’de 35,37 milyon lotluk net alım yapılırken, EKGYO’da 33,38 milyon, KTLEV’de 19,98 milyon ve SASA’da 16,34 milyon lotluk alım gerçekleşti.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|BTCIM
|35.373.036
|%16,90
|3,921
|EKGYO
|33.378.760
|%15,95
|22,302
|KTLEV
|19.976.484
|%9,55
|33,805
|SASA
|16.336.897
|%7,81
|2,734
|MRGYO
|10.646.600
|%5,09
|1,768
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|CANTE
|-2.952.776
|%21,70
|1,381
|DMRGD
|-2.694.995
|%19,81
|10,412
|YKBNK
|-1.340.170
|%9,85
|37,384
|DOHOL
|-959.800
|%7,05
|21,465
|INDES
|-612.108
|%4,50
|12,003
BOFA'DAN EKGYO ALIMI, SASA'DA GÜÇLÜ SATIŞ
Bank of America’nın işlemlerinde net hacim 2,07 milyar lot artıda gerçekleşti. BofA’nın en fazla net alım yaptığı hisse EKGYO oldu. Kurum EKGYO’da 29,35 milyon lotluk alım gerçekleştirirken, PEKGY’de 16,96 milyon, GSRAY’da 16,45 milyon ve KATMR’de 13,18 milyon lotluk net alım yaptı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|EKGYO
|29.346.943
|%9,33
|22,354
|PEKGY
|16.959.904
|%5,39
|10,787
|GSRAY
|16.452.822
|%5,23
|1,032
|KATMR
|13.176.381
|%4,19
|1,923
|BTCIM
|12.784.915
|%4,07
|3,914
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|SASA
|-119.399.202
|%36,66
|2,866
|YKBNK
|-25.598.886
|%7,86
|37,366
|AKBNK
|-21.474.260
|%6,59
|74,786
|SKBNK
|-11.894.032
|%3,65
|6,514
|MARTI
|-11.508.311
|%3,53
|2,194
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