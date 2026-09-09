Üç kurumun işlem listesinde özellikle EKGYO, SASA, BTCIM ve GSRAY gibi hisseler öne çıktı.

İŞ YATIRIM SATIŞ TARAFINDA

İş Yatırım’ın gün içi işlemlerinde net hacim 3,26 milyar lot eksi seviyesinde gerçekleşti. Kurumun en fazla net alım yaptığı hisse ENTRA oldu. ENTRA’da 51,37 milyon lotluk alım gerçekleşirken, GSRAY’da 16,93 milyon, SASA’da 11,29 milyon ve CANTE’de 11,18 milyon lotluk net alım yapıldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet ENTRA 51.368.821 %15,81 4,40 GSRAY 16.928.730 %5,21 1,04 SASA 11.286.456 %3,47 3,207 CANTE 11.179.664 %3,44 1,362 PSIHFV 10.260.200 %3,16 0,03

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet TSPOR -24.423.911 %5,54 1,026 TBI PQV -15.205.863 %3,45 0,027 EKGYO -14.074.521 %3,19 22,548 PAHOL -13.952.647 %3,16 1,326 GAIZAV -11.493.185 %2,61 0,025

TERA YATIRIM’DA BTCIM VE EKGYO ÖNE ÇIKTI

Tera Yatırım ise gün içinde 6,31 milyar lot net alım tarafında yer aldı. Kurumun en fazla aldığı hisse BTCIM oldu. BTCIM’de 35,37 milyon lotluk net alım yapılırken, EKGYO’da 33,38 milyon, KTLEV’de 19,98 milyon ve SASA’da 16,34 milyon lotluk alım gerçekleşti.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet BTCIM 35.373.036 %16,90 3,921 EKGYO 33.378.760 %15,95 22,302 KTLEV 19.976.484 %9,55 33,805 SASA 16.336.897 %7,81 2,734 MRGYO 10.646.600 %5,09 1,768

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet CANTE -2.952.776 %21,70 1,381 DMRGD -2.694.995 %19,81 10,412 YKBNK -1.340.170 %9,85 37,384 DOHOL -959.800 %7,05 21,465 INDES -612.108 %4,50 12,003

BOFA'DAN EKGYO ALIMI, SASA'DA GÜÇLÜ SATIŞ

Bank of America’nın işlemlerinde net hacim 2,07 milyar lot artıda gerçekleşti. BofA’nın en fazla net alım yaptığı hisse EKGYO oldu. Kurum EKGYO’da 29,35 milyon lotluk alım gerçekleştirirken, PEKGY’de 16,96 milyon, GSRAY’da 16,45 milyon ve KATMR’de 13,18 milyon lotluk net alım yaptı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet EKGYO 29.346.943 %9,33 22,354 PEKGY 16.959.904 %5,39 10,787 GSRAY 16.452.822 %5,23 1,032 KATMR 13.176.381 %4,19 1,923 BTCIM 12.784.915 %4,07 3,914

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet SASA -119.399.202 %36,66 2,866 YKBNK -25.598.886 %7,86 37,366 AKBNK -21.474.260 %6,59 74,786 SKBNK -11.894.032 %3,65 6,514 MARTI -11.508.311 %3,53 2,194

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