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Borsa İstanbul’da gün sonunda İş Yatırım, Tera Yatırım ve Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri belli oldu.

Üç kurumun işlem listesinde özellikle EKGYO, SASA, BTCIM ve GSRAY gibi hisseler öne çıktı.

İŞ YATIRIM SATIŞ TARAFINDA

İş Yatırım’ın gün içi işlemlerinde net hacim 3,26 milyar lot eksi seviyesinde gerçekleşti. Kurumun en fazla net alım yaptığı hisse ENTRA oldu. ENTRA’da 51,37 milyon lotluk alım gerçekleşirken, GSRAY’da 16,93 milyon, SASA’da 11,29 milyon ve CANTE’de 11,18 milyon lotluk net alım yapıldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
ENTRA 51.368.821 %15,81 4,40
GSRAY 16.928.730 %5,21 1,04
SASA 11.286.456 %3,47 3,207
CANTE 11.179.664 %3,44 1,362
PSIHFV 10.260.200 %3,16 0,03

BofA, İş ve Tera hangi hisseleri aldı ve sattı? İşte günün işlemleri, Görsel 1

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
TSPOR -24.423.911 %5,54 1,026
TBI PQV -15.205.863 %3,45 0,027
EKGYO -14.074.521 %3,19 22,548
PAHOL -13.952.647 %3,16 1,326
GAIZAV -11.493.185 %2,61 0,025

TERA YATIRIM’DA BTCIM VE EKGYO ÖNE ÇIKTI

Tera Yatırım ise gün içinde 6,31 milyar lot net alım tarafında yer aldı. Kurumun en fazla aldığı hisse BTCIM oldu. BTCIM’de 35,37 milyon lotluk net alım yapılırken, EKGYO’da 33,38 milyon, KTLEV’de 19,98 milyon ve SASA’da 16,34 milyon lotluk alım gerçekleşti.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
BTCIM 35.373.036 %16,90 3,921
EKGYO 33.378.760 %15,95 22,302
KTLEV 19.976.484 %9,55 33,805
SASA 16.336.897 %7,81 2,734
MRGYO 10.646.600 %5,09 1,768

BofA, İş ve Tera hangi hisseleri aldı ve sattı? İşte günün işlemleri, Görsel 2

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
CANTE -2.952.776 %21,70 1,381
DMRGD -2.694.995 %19,81 10,412
YKBNK -1.340.170 %9,85 37,384
DOHOL -959.800 %7,05 21,465
INDES -612.108 %4,50 12,003

BOFA'DAN EKGYO ALIMI, SASA'DA GÜÇLÜ SATIŞ

Bank of America’nın işlemlerinde net hacim 2,07 milyar lot artıda gerçekleşti. BofA’nın en fazla net alım yaptığı hisse EKGYO oldu. Kurum EKGYO’da 29,35 milyon lotluk alım gerçekleştirirken, PEKGY’de 16,96 milyon, GSRAY’da 16,45 milyon ve KATMR’de 13,18 milyon lotluk net alım yaptı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
EKGYO 29.346.943 %9,33 22,354
PEKGY 16.959.904 %5,39 10,787
GSRAY 16.452.822 %5,23 1,032
KATMR 13.176.381 %4,19 1,923
BTCIM 12.784.915 %4,07 3,914

BofA, İş ve Tera hangi hisseleri aldı ve sattı? İşte günün işlemleri, Görsel 3

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
SASA -119.399.202 %36,66 2,866
YKBNK -25.598.886 %7,86 37,366
AKBNK -21.474.260 %6,59 74,786
SKBNK -11.894.032 %3,65 6,514
MARTI -11.508.311 %3,53 2,194

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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