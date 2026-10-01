İş Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında KTLEV, satış tarafında ise ICBCT ilk sırada yer aldı.
İş Yatırım müşterilerinin 1 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse senedi işlemlerinde satış tarafı öne çıktı. Kurumun net hacmi -65 milyon 393 bin 109 lot oldu.
İş Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde alım tarafında KTLEV ve PSGYO, satış tarafında ise ICBCT ve SASA öne çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|KTLEV
|10.287.016
|%10,87
|10,036 TL
|PSGYO
|8.265.898
|%8,74
|1,638 TL
|SL1KYV
|3.818.852
|%4,04
|0,08 TL
|TDIQOV
|2.639.850
|%2,79
|2,185 TL
|KLRHO
|2.287.155
|%2,42
|9,49 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|ICBCT
|-10.236.794
|%6,20
|0,01 TL
|SASA
|-7.661.662
|%4,64
|1,845 TL
|MARMR
|-7.009.328
|%4,24
|1,429 TL
|INFO
|-5.635.528
|%3,41
|0,786 TL
|VBIBV
|-4.344.447
|%2,63
|0,02 TL
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