İş Yatırım müşterilerinin 1 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse senedi işlemlerinde satış tarafı öne çıktı. Kurumun net hacmi -65 milyon 393 bin 109 lot oldu.

İş Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde alım tarafında KTLEV ve PSGYO, satış tarafında ise ICBCT ve SASA öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet KTLEV 10.287.016 %10,87 10,036 TL PSGYO 8.265.898 %8,74 1,638 TL SL1KYV 3.818.852 %4,04 0,08 TL TDIQOV 2.639.850 %2,79 2,185 TL KLRHO 2.287.155 %2,42 9,49 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet ICBCT -10.236.794 %6,20 0,01 TL SASA -7.661.662 %4,64 1,845 TL MARMR -7.009.328 %4,24 1,429 TL INFO -5.635.528 %3,41 0,786 TL VBIBV -4.344.447 %2,63 0,02 TL

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