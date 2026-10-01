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İş Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında KTLEV, satış tarafında ise ICBCT ilk sırada yer aldı.

İş Yatırım müşterilerinin 1 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse senedi işlemlerinde satış tarafı öne çıktı. Kurumun net hacmi -65 milyon 393 bin 109 lot oldu.

İş Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde alım tarafında KTLEV ve PSGYO, satış tarafında ise ICBCT ve SASA öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
KTLEV 10.287.016 %10,87 10,036 TL
PSGYO 8.265.898 %8,74 1,638 TL
SL1KYV 3.818.852 %4,04 0,08 TL
TDIQOV 2.639.850 %2,79 2,185 TL
KLRHO 2.287.155 %2,42 9,49 TL

İş Yatırım KTLEV hissesinden milyonluk alım yaptı, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
ICBCT -10.236.794 %6,20 0,01 TL
SASA -7.661.662 %4,64 1,845 TL
MARMR -7.009.328 %4,24 1,429 TL
INFO -5.635.528 %3,41 0,786 TL
VBIBV -4.344.447 %2,63 0,02 TL

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