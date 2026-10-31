Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 12 artarken, brüt kârında dikkat çekici yükseliş yaşandı. Buna karşın net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 16 milyon TL'yi aştı.

VANGD'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 12 ARTTI

Vanet Gıda'nın 2026 yılı ilk 9 aylık döneminde satış gelirleri 163 milyon 285 bin 721 TL olarak gerçekleşti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 146 milyon 3 bin 516 TL satış geliri elde etmişti. Böylece satışlar yıllık bazda yüzde 12 yükseldi.

Şirketin brüt kârı ise 766 bin 343 TL'den 27 milyon 359 bin 287 TL'ye yükselerek yüzde 3.470 artış gösterdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) tarafında da geçen yılın aynı dönemindeki 6 milyon 870 bin 217 TL'lik negatif sonuçtan 4 milyon 756 bin 112 TL pozitif seviyeye geçildi.

VANET GIDA'NIN NET ZARARI YÜZDE 88 ARTTI

Şirketin finansal tablolarında dikkat çeken gelişme net dönem zararında yaşandı. 2025 yılının ilk 9 ayında 8 milyon 558 bin 614 TL net zarar açıklayan VANGD, 2026 yılının aynı döneminde zararını 16 milyon 73 bin 360 TL'ye yükseltti.

Böylece şirketin net dönem zararı yıllık bazda yaklaşık yüzde 88 arttı.

Net parasal pozisyon kazançları ise geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyon 447 bin 857 TL'den 3 milyon 749 bin 411 TL'ye geriledi.

VANGD'NİN BİLANÇOSUNDA SON DURUM

Vanet Gıda'nın 30 Eylül 2026 tarihli bilançosunda toplam varlıkları 738 milyon 541 bin 932 TL olarak açıklandı. Şirketin toplam varlıkları 2026 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 1 artış gösterdi.

Dönen varlıklar yüzde 59 artarak 53 milyon 762 bin 197 TL'ye yükselirken, duran varlıklar yüzde 1 azalarak 684 milyon 779 bin 735 TL oldu.

Şirketin özkaynakları ise 589 milyon 256 bin 310 TL'den 569 milyon 364 bin 179 TL'ye gerileyerek yüzde 3 düşüş kaydetti.

Net borç kalemi eksi 4 milyon 910 bin 759 TL olarak gerçekleşti.

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