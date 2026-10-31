Borsa İstanbul'da 26-30 Ekim 2026 haftası düşüşle geride kaldı. BIST 100 endeksi haftalık yüzde 3,22 değer kaybederek 10.759,56 puandan kapanırken, XHARZ endeksi de yüzde 3,22 gerileyerek 132.938,90 puana indi.

Borsadaki düşüş, son dönemde halka arz edilen hisselerin performansına da yansıdı. 26-30 Ekim haftasında 7 halka arz hissesinden 5'i değer kaybederken, 2 hisse haftayı yükselişle tamamladı.

Halka arz fiyatlarından 30 Ekim kapanışına kadar olan performans incelendiğinde ise tablo daha dikkat çekici hale geldi. Listede yer alan 7 şirketten yalnızca Çitlekçi Mağazacılık Gıda (CITAS) halka arz fiyatının üzerinde işlem görürken, diğer 6 şirket halka arz fiyatının altında kaldı.

HALKA ARZ HİSSELERİNDE HAFTALIK PERFORMANS

26-30 Ekim haftasında hisselerin performansları şöyle gerçekleşti:

Net Global Endüstriyel Yatırımlar (NETGL): Yüzde 6,92 düşüşle 8,47 TL.

İntetra Teknoloji (INTET): Yüzde 7,20 yükselişle 41,68 TL.

Bakırcı GYO (BKRGY): Yüzde 12,15 düşüşle 3,76 TL.

Türker Vangölü Enerji (VEYAS): Yüzde 9,52 düşüşle 49,54 TL.

Kapeks Kimya (KPEKS): Yüzde 12,02 düşüşle 37,04 TL.

Teknika Plast (TKNKA): Yüzde 12,01 düşüşle 22,72 TL.

Çitlekçi Mağazacılık (CITAS): Yüzde 3,21 yükselişle 88,50 TL.

HALKA ARZ FİYATINDAN BUGÜNE EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Halka arz fiyatları ile 30 Ekim 2026 kapanış fiyatları karşılaştırıldığında en fazla kayıp Teknika Plast (TKNKA) hisselerinde yaşandı. 85,40 TL'den halka arz edilen hisse, 22,72 TL'ye gerileyerek yüzde 73,40 değer kaybetti.

Bakırcı GYO (BKRGY) ise 12,93 TL'lik halka arz fiyatından 3,76 TL'ye düşerek yüzde 70,92 kayıp yaşadı.

Net Global (NETGL) hisseleri 25,52 TL'den 8,47 TL'ye gerileyerek yüzde 66,81 değer kaybederken, Türker Vangölü Enerji (VEYAS) 136 TL'lik halka arz fiyatından 49,54 TL'ye düşerek yüzde 63,57 geriledi.

Kapeks Kimya (KPEKS) hisseleri 94 TL'den 37,04 TL'ye gerileyerek yüzde 60,60 kayıp yaşadı. İntetra Teknoloji (INTET) ise 53,60 TL'lik halka arz fiyatından 41,68 TL'ye düşerek yüzde 22,24 değer kaybetti.

HALKA ARZDAN BU YANA KAZANDIRAN TEK HİSSE CITAS OLDU

Listede yer alan şirketler arasında halka arz fiyatının üzerinde işlem gören tek hisse Çitlekçi Mağazacılık Gıda (CITAS) oldu.

18 Ağustos'ta 73,70 TL'den işlem görmeye başlayan CITAS, 30 Ekim haftasını 88,50 TL'den tamamladı. Böylece hisse, halka arz fiyatına göre yüzde 20,08 değer kazandı.

İntetra Teknoloji ise haftalık bazda yüzde 7,20 yükselmesine rağmen halka arz fiyatının yüzde 22,24 altında işlem görmeye devam etti.

Böylece son halka arz edilen 7 şirketin performansında, haftalık yükselişlere rağmen halka arz fiyatının altında kalan hisselerin ağırlığı dikkat çekti.

HALKA ARZDAN BUGÜNE TOPLAM GETİRİ TABLOSU

Hesaplama: (30 Ekim kapanış fiyatı / halka arz fiyatı − 1) × 100

Hisse Halka arz fiyatı 30 Ekim fiyatı Toplam getiri TKNKA 85,40 TL 22,72 TL -%73,40 BKRGY 12,93 TL 3,76 TL -%70,92 NETGL 25,52 TL 8,47 TL -%66,81 VEYAS 136,00 TL 49,54 TL -%63,57 KPEKS 94,00 TL 37,04 TL -%60,60 INTET 53,60 TL 41,68 TL -%22,24 CITAS 73,70 TL 88,50 TL +%20,08

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