Şirket, söz konusu tesisteki kira sözleşmesinin de karşılıklı mutabakatla sona erdirileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, hazır beton üretim portföyünün optimize edilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Yönetim Kurulu'nun 31 Ekim 2026 tarihli ve 224 sayılı kararı doğrultusunda Onikişubat Hazır Beton Tesisi'ndeki üretimin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA SONA ERDİRİLECEK

Açıklamaya göre Limak Doğu Anadolu Çimento ile Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 18 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi, karşılıklı mutabakatla sona erdirilecek.

Şirket, alınan kararın hazır beton üretim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve kaynakların etkin kullanılması çalışmaları kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.

Onikişubat Hazır Beton Tesisi'nde görev yapan personelin iş sözleşmelerinin, kıdem alacaklarıyla birlikte Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredileceği açıklandı.

ÇİMENTO ÜRETİMİ DEVAM EDECEK

Limak Doğu Anadolu Çimento, tesisin kapatılmasına ilişkin kararın şirketin diğer faaliyetlerini etkilemeyeceğini vurguladı.

KAP açıklamasında, şirketin ana faaliyet konusu olan çimento üretimi başta olmak üzere diğer tüm üretim ve satış faaliyetlerinin olağan seyrinde devam ettiği ifade edildi.

LMKDC hisseleri haftalık bazda yüzde 0,82 değer kaybetti. Hisseler kapanışı 19.31 TL’den kapattı.

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