Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi, gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda, 2026 yılında kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki öneri kabul edilerek karara bağlandı.

Böylece Denge Yatırım Holding, ilgili faaliyet dönemine ilişkin elde edilen kârın ortaklara temettü olarak dağıtılmamasına karar vermiş oldu. Karar, genel kurulun onayıyla kesinleşti.

DENGE hisseleri yazım sırasında yüzde 1,21’lik yükselişle 2.5 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 1,23, aylık bazda yüzde 5,56 kazandırdı.

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