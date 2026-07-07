Haftanın ilk işlem gününü tavan fiyattan kapatan Koç Metalurji (KOCMT) paylarına akşam saatlerinde Borsa İstanbul yönetiminden tedbir freni geldi. Kısıtlama kararının ardından yeni güne satıcılı başlayan hisseler yönünü aşağı çevirdi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 6 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, KOCMT paylarında aşırı oynaklığı engellemek amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'nin (VBTS) devreye alındığı açıklandı.

BUGÜN BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, yatırımcıları riskten korumak adına KOCMT paylarına piyasa freni uygulandı.

Hisseler 7 Temmuz 2026 tarihli seans başından başlayarak 6 Ağustos 2026 tarihli seans sonuna kadar 1 ay süreyle açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TAVANDAN DÖNÜŞ: KIRMIZI MUMLAR KENDİNİ GÖSTERDİ

KOCMT, 6 Temmuz Pazartesi günü yüzde 9,89 değer kazancıyla 4,89 TL tavan fiyata ulaşarak güçlü bir performans sergilemişti. Ancak kredili işlem yasağı kararının ardından, 7 Temmuz Salı günü tahtada satıcılar ağırlığını artırdı.

Güne düşüşle başlayan hisseler, 4,41 TL olan taban fiyat sınırına oldukça yaklaşarak gün içinde 4,50 TL seviyesine kadar geri çekildi. Saat 10:48 itibarıyla kayıplarını hafifçe toparlayan KOCMT, yüzde 4’ü aşan düşüşle 4,67 TL seviyelerinde dengelenme çabasına girdi.

YATIRIMCISINA KISA VADEDE DEV GETİRİ SAĞLAMIŞTI

Yaşanan bu sert düzeltmeye rağmen, Koç Metalurji'nin geride bıraktığı dönemdeki prim oranı borsanın en dikkat çeken performanslarından biri olmaya devam ediyor. Dünkü tavan fiyatlama baz alındığında, hissenin yatırımcısına sunduğu dönemsel getiriler şu şekilde kayda geçmişti:

• Haftalık Getiri: Yüzde 49,09

• Aylık Getiri: Yüzde 92,52

• Yıllık Getiri: Yüzde 113,07

Uzmanlar, kısa vadede (özellikle son bir ayda) neredeyse yüzde 100'e yakın prim yapan hisselerde VBTS kapsamında gelen tedbirlerin ardından bu tarz kâr realizasyonlarının ve sert fiyat düzeltmelerinin sıkça yaşandığına dikkat çekiyor. 1 ay sürecek kredili işlem yasağının ardından tahtanın önümüzdeki günlerde nasıl bir denge kuracağı merakla takip ediliyor.

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