Hafta başında piyasa değeriyle teknoloji devleri Amazon ve Microsoft’u geride bırakarak tarihi başarılara imza atan SpaceX (SPCX), perşembe günü açılış öncesi işlemlerde sert düşüş kaydetti.

Halka arz edildiği günden bu yana durdurulamaz bir yükseliş grafiği çizen SpaceX payları, makroekonomik rüzgarların tersine dönmesiyle ilk kez kırmızıya boyandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın, faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından gerçekleştirdiği ve piyasalar tarafından "şahin" olarak algılanan basın toplantısı küresel borsalarda satış baskısı yarattı.

Bu dalgadan en çok etkilenenlerin başında gelen SpaceX, bir önceki seansta yaşadığı yaklaşık yüzde 5'lik değer kaybının ardından düşüş eğilimini perşembe günkü piyasa öncesi (pre-market) işlemlere de taşıdı. Şirket hisseleri seans açılışı öncesinde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

AMAZON VE MİCROSOFT'U DEVİREN TARİHİ PERFORMANS

Yaşanan bu son geri çekilme, SpaceX'in hafta başında küresel finans tarihine geçen performansının hemen ardından geldi. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle tırmanışa geçen SpaceX, hafta başında e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon’u (AMZN) geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci hisse senedi unvanını eline geçirmişti.

Hızını alamayan şirket, salı günkü seans içinde kısa süreliğine de olsa yazılım ve teknoloji imparatorluğu Microsoft’un (MSFT) dahi üzerine çıkarak piyasa değerlemesinde zirveyi test etmişti.

Perşembe günü yaşanan düşüş, halka arz lansmanı etrafında oluşan bireysel yatırımcı çılgınlığının, bu devasa değerlemeyi ne kadar süre haklı çıkarabileceğine dair erken ve kritik bir gösterge olarak yorumlanıyor.

"MAG 7 GİBİ İŞLEM GÖRÜYOR"

Piyasa veri analiz şirketi Vanda Research tarafından yayımlanan rapor, SpaceX tahtasındaki perakende (bireysel) yatırımcı çılgınlığının boyutunu gözler önüne serdi.

Rapora göre SpaceX, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen halka arzından bu yana art arda 3 işlem günü boyunca bireysel yatırımcılar tarafından en çok satın alınan hisse senedi olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Analistler, SpaceX'in piyasaya girer girmez adeta bir 'Muhteşem 7'li (Mag 7)' hissesi gibi agresif ve hacimli işlem görmeye başladığını belirterek şu çarpıcı tespiti paylaştı:

"Bireysel yatırımcılar son 3 işlem gününde SpaceX (SPCX) tahtasından; Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Meta (META) gibi teknoloji devleri ile küresel piyasaların en büyük ETF'leri olan QQQ ve SPY'ın toplamından yaklaşık olarak aynı miktarda hisse satın aldı."

Uzmanlar, hisse senedi üzerinde oluşan aşırı perakende yoğunluğunun bu tarz kısa vadeli düzeltmelere kapı aralayabileceğini ancak şirketin uzun vadeli uzay vizyonunun kurumsal fonlar tarafından da yakından izlenmeye devam edeceğini ifade ediyor.

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