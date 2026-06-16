Elon Musk'ın uzay ve havacılık devi SpaceX (SPCX), küresel finans tarihine geçecek bir halka arz sürecinin ardından New York borsasında durdurulamaz bir yükseliş trendine girdi.

Geçtiğimiz cuma günü 135 dolar başlangıç fiyatıyla tahtası açılan şirket hisseleri, yatırımcıların yoğun talebiyle adeta kapışıldı.

İlk tam işlem gününde yüzde 20'ye yakın primlenen SpaceX, yeni işlem haftasında da hız kesmedi.

Hisse senetleri, salı günü piyasa açılışı öncesindeki işlemlerde de yüzde 11'lik ek bir yükseliş kaydederek 212 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Böylece üç gün gibi kısa bir sürede hisselerdeki toplam değer kazancı yüzde 57'ye ulaştı.

ELON MUSK HEDEFİ KOYDU: "2030'DA 1 TRİLYON DOLAR GELİR"

Hisselerdeki bu agresif yükselişin arkasında, kurumsal fonların iştahının yanı sıra Elon Musk'ın pazar günü sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı iddialı açıklamalar da etkili oldu.

SpaceX'in uzun vadeli büyüme projeksiyonuna dikkat çeken ünlü milyarder, şirketin büyüme hızının katlanarak artacağını işaret ederek, "2030 yılında yaklaşık 1 trilyon dolar yıllık gelire ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, küresel piyasalardaki bireysel ve kurumsal yatırımcıların alım dalgasını daha da tetikledi.

YAPAY ZEKA VE UZAY GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Piyasa analistleri, SpaceX’in kısa sürede trilyon dolarlık devasa değerleme sınırlarına göz dikmesinin arkasında sadece roket teknolojileri ve Starlink uydularının bulunmadığını, arkadaki asıl itici gücün yapay zeka olduğunu vurguluyor.

Elon Musk, 2025 yılında sosyal medya platformu X ile entegre ettiği yapay zeka girişimi xAI’ı, geçtiğimiz şubat ayında radikal bir kararla SpaceX bünyesine katmıştı.

Bu stratejik hamle, SpaceX’i yalnızca bir uzay ve telekomünikasyon şirketi olmaktan çıkararak; dünyanın en büyük yapay zeka, derin öğrenme ve veri odaklı teknoloji merkezlerinden birine dönüştürdü. Wall Street uzmanları, xAI sinerjisinin şirketin gelecekteki nakit akışını çarpanlarca artıracağını belirterek hisselere yönelik kurumsal fon girişlerinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini öngörüyor.

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