Enerji ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin halka arz sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

Şirketin daha önce 17-18-19 Haziran 2026 olarak duyurulan talep toplama tarihleri, yayımlanan nihai takvim doğrultusunda revize edildi.

Yatırımcılar, güncellenmiş takvime göre 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde iki gün boyunca halka arza katılım sağlayabilecek.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KÜNYESİ

Sabit fiyatla talep toplama yönteminin kullanılacağı halka arzın öne çıkan tüm finansal detayları şu şekilde şekillendi:

• Talep Toplama Tarihleri: 18-19 Haziran 2026 (perşembe - cuma)

• Halka Arz Fiyatı: 40,00 TL (sabit fiyat)

• Toplam Lot Sayısı: 60.750.000 adet

• Halka Arz Büyüklüğü: 2,43 milyar TL

• Halka Açıklık Oranı: Yüzde 15

DAĞITILACAK PAY MİKTARI VE YAPISI NASIL OLACAK?

Beta Enerji'nin sermayesini güçlendirmeyi ve büyüme hedeflerini fonlamayı amaçlayan halka arzda toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak. Payların dağılım yapısı ise şu şekilde planlandı:

• Sermaye Artırımı: 55.000.000 lot (Şirket kasasına girecek olan paylar)

• Ortak Satışı: 5.750.000 lot

Değişen takvimle birlikte çarşamba günü talep girişi yapılamayacak olup, halka arz pencereleri 18 Haziran Perşembe sabahı itibarıyla yatırımcılara açılacak.

KAÇ LOT DÜŞECEK?

Halka arzda bireysel yatırımcılar için 30,3 milyon lot hisse ayrıldı. Talepte bulunacak kişi sayısına göre yatırımcı başına düşebilecek muhtemel paylar şu şekilde:

• 500 bin katılım: 61 Lot (2.440 TL)

• 600 bin katılım: 51 Lot (2.040 TL)

• 700 bin katılım: 43 Lot (1.720 TL)

• 800 bin katılım: 38 Lot (1.520 TL)

• 900 bin katılım: 34 Lot (1.360 TL)

• 1 milyon katılım: 30 Lot (1.200 TL)

Halka arza katılım sayısı arttıkça, yatırımcı başına düşecek pay miktarı azalacak.

TARİH NEDEN DEĞİŞTİ?

Halka arz süreçlerinde talep toplama tarihlerinin güncellenmesi veya 3 günden 2 güne çekilmesi borsada normal bir durum olarak görülüyor.

BETAE halka arzında tarihin neden değiştiğine dair çok spesifik bir gerekçe (örneğin teknik bir altyapı sorunu veya özel bir resmi tatil çakışması gibi) açıkça belirtilmemiş olup, sadece "SPK onayının ardından yayımlanan nihai takvim doğrultusunda" bu güncellemenin yapıldığı paylaşıldı.

Ancak borsa uygulamalarında bu tarz takvim değişikliklerinin arkasında genellikle şu standart ve normal gerekçeler yatıyor:

• Nihai İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Ayarlamaları: Şirketler halka arz takvimlerini ilk başta "taslak izahname" ile duyururlar. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından sonra yayımlanan "nihai izahname" ve "satış duyurusu" aşamasında, takvim resmi tatillere, aracı kurumların operasyonel hazırlık süreçlerine veya haftalık takvime tam oturması için 1-2 gün kaydırılabilir.

• Yatırımcı İştahı ve Piyasa Koşulları: Şirketler ve halka arza aracılık eden konsorsiyum liderleri (aracı kurumlar), piyasadaki likidite durumuna veya yatırımcıların talebini daha konsantre bir zaman diliminde (2 günde) toplamaya karar verebilirler.

Özetle; sadece SPK onay sürecinin ardından yasal prosedür gereği takvim netleştirildi ve nihai karara bağlandı.

Yatırımcıların tek yapması gereken, sistemde bir aksaklık yaşamamak için taleplerini 18-19 Haziran tarihlerine göre planlamaları.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 299.5 10.372.996.916,50 % 4.36 13:58 THYAO 326.5 10.090.658.071,75 % 0.23 13:58 ASELS 387.25 5.728.646.840,50 % 3.06 13:58 SASA 2.71 4.193.833.445,87 % 0.74 13:58 AKBNK 77 4.148.391.526,35 % 0.33 13:58 Tüm Hisseler

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