Halka açık piyasalara kelimenin tam anlamıyla "fırtına gibi" giriş yapan Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX (SPCX), milyarlarca dolarlık tarihi bir rallinin ardından küresel finans tarihinin en büyük tek günlük düzeltmelerinden birini yaşadı.

Kısa sürede Amazon ve Microsoft gibi devleri geride bırakarak 3 trilyon dolar kulübüne giren şirket, pazartesi günü sert bir çakılma yaşadı.

135 DOLARLIK HALKA ARZDAN 3 TRİLYON DOLARLIK ZİRVEYE

Borsaya 135 dolardan kote olan SpaceX, özellikle bireysel yatırımcılara ayrılan yüzde 30’luk payın yarattığı devasa talep dalgasıyla hızla yükseldi. Hisseler kısa sürede gün içinde 225,64 dolara, seans sonrası uzatılmış işlemlerde ise 229,85 dolara kadar tırmandı.

Bu çılgın ralliyle birlikte SpaceX’in piyasa değeri anlık olarak 3 trilyon doları aşarak küresel teknoloji liginin zirvesine yerleşti. Ancak bu tarihi zirvede kalış çok uzun sürmedi.

TEK GÜNDE YÜZDE 16,4 DEĞER KAYBI

22 Haziran Pazartesi günü kar satışlarının ve makroekonomik baskıların devreye girmesiyle SpaceX hisseleri tepe taklak oldu.

• Düşüş Oranı: Yüzde 16,4

• Buharlaşan Değer: Yaklaşık 400 milyar dolar

• Mevcut Değerleme: 2 trilyon doların hemen üzeri

SPACEX’İ HANGİ GELİŞMELER VURDU?

Analistler, teknoloji devindeki bu ani ve sert geri çekilmenin arkasında iki ana neden olduğuna dikkat çekiyor:

• Fed’den Gelen Şahin Rüzgarlar: Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ve faiz artırımı endişelerini körükleyen şahin açıklamaları, SpaceX gibi yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisselerinde sert satış dalgası başlattı.

• Devasa Tahvil İhracı: SpaceX’in büyük ölçekli kurumsal tahvil ihraç edeceğini açıklaması hisse üzerinde baskı yarattı. Şirketin bu borçlanmayla, Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI’ı kapsayan çok trilyon dolarlık satın alma sürecindeki köprü kredileri hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

YATIRIMCI SADECE "ROKETLERE" YATIRIM YAPMIYOR

SpaceX’in ana faaliyet alanı olan roket itki ve fırlatma operasyonları gücünü korusa da uzmanlar, şirketin 2 trilyon doların üzerindeki devasa değerlemesinin sadece uzay taşımacılığına bağlı olmadığını vurguluyor.

Şirketin ticari uydu internet bölümü (Starlink), 2025 mali yılında 11,4 milyar dolar gelir elde ederek SpaceX’in toplam satışlarının yaklaşık yüzde 61'ini sırtladı. Şu an şirketin tek kârlı iş kolu olan Starlink'in yanı sıra, devasa Starship fırlatma platformunun maliyetleri düşürme potansiyeli ve şirketin yapay zeka altyapısındaki rolü, SpaceX’e bu yüksek değerleme primini kazandırmaya devam ediyor.

Piyasa uzmanları, yaşanan bu yüzde 16,4'lük düşüşü "sağlıklı bir düzeltme" olarak yorumlasa da küresel faiz ortamının ve Musk'ın xAI hamlelerinin SpaceX hisselerindeki dalgalanmayı bir süre daha yüksek tutacağı tahmin ediliyor.

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