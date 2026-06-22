Bloomberg'e göre, tahvil satışının büyüklüğünün yaklaşık 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Şirket, perşembe günü üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan BBB seviyesinde yatırım yapılabilir kredi notu aldı. Söz konusu notun, SpaceX'in borçlanma maliyetlerini düşürerek daha avantajlı koşullarda finansman sağlamasına imkan tanıyacağı değerlendiriliyor.

Tahvil ihracından elde edilecek gelirin öncelikli olarak mevcut köprü kredi borcunun kapatılmasında kullanılacağı belirtilirken, ihraç masraflarının karşılanmasının ardından kalan tutarın genel kurumsal amaçlar için değerlendirileceği ifade edildi.

Yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulacak olan kıdemli teminatsız tahvillerin, ödeme önceliği bakımından şirketin mevcut ve gelecekteki diğer kıdemli yükümlülükleriyle aynı seviyede olacağı kaydedildi.

HALKA ARZDAN 75 MİLYAR DOLAR TOPLAMIŞTI

SpaceX, kısa süre önce Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamış ve hisse başına 135 dolar fiyatla gerçekleştirdiği halka arzdan 75 milyar dolar brüt gelir elde ederek tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atmıştı.

Halka arz fiyatına göre şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplanırken, ilk işlem gününün sonunda bu rakam 2,1 trilyon dolara yükselmişti.

YAPAY ZEKA ALANINDA DA BÜYÜYOR

Şirket, halka arz sürecinin ardından yapay zeka alanında da önemli bir satın alma gerçekleştirmişti. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolarlık değerleme üzerinden bünyesine katmak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Cursor'ın tamamen SpaceX'e ait bir iştirak olarak faaliyet göstereceği belirtilmişti. Birleşmenin, gerekli yasal ve düzenleyici onayların ardından yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.