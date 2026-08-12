Borsa İstanbul’da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü halka açık 4 şirket genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Şirketlerin genel kurullarında yatırımcıların yakından takip ettiği gündem maddelerinin yanı sıra 2026 yılı temettü kararları da öne çıkacak.

Şirket yönetim kurullarının temettüye ilişkin teklifleri, genel kurul toplantılarında ortakların onayına sunulacak. Yatırımcılar ise alınacak kararları ve şirketlerin kâr dağıtım politikalarına ilişkin gelişmeleri takip edecek.

13 AĞUSTOS'TA GENEL KURUL YAPACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse kodu Genel kurul türü

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. BIGCH Olağanüstü

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. MERIT Olağan

Net Holding A.Ş. NTHOL Olağan

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. PENGD Olağan

Böylece BIGCH, MERIT, NTHOL ve PENGD pay sahipleri 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında bir araya gelecek.

Genel kurullarda alınacak kararlar arasında özellikle temettü dağıtımına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında olacak. Şirketlerin kâr dağıtımına yönelik kararları, genel kurul onayının ardından kesinleşecek.

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