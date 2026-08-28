Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Temmuz ayında 99,8 seviyesinde gerçekleşerek kötümserlik bölgesine sarkan endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydederek 100,6’ya yükseldi.

Bu tırmanışla birlikte endeks, ekonomik görünüme dair pozitif beklentiyi temsil eden 100 kritik eşik değerinin üzerine yeniden çıkmış oldu.

TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVENİ İBREYİ YUKARI ÇEVİRDİ

Ağustos ayında genel endeksteki toparlanmaya tüketici ve imalat sanayi (reel kesim) kanadındaki artışlar öncülük etti:

• Tüketici Güven Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarak 90,8 seviyesine ulaştı.

• Reel Kesim (İmalat Sanayi) Güven Endeksi: Temmuz ayındaki gerilemenin ardından ağustosta yüzde 1,2 yükselerek 102,4 değerini aldı.

HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA SINIRLI DÜŞÜŞ

Tüketici ve reel kesimdeki pozitif seyre karşın, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sınırlı da olsa geri çekilmeler kaydedildi:

• Hizmet Sektörü Güven Endeksi: Yüzde 0,1 oranında hafif bir düşüşle 111,9 oldu.

• Perakende Ticaret Güven Endeksi: Yüzde 0,8 gerileyerek 110,1 seviyesinde gerçekleşti.

• İnşaat Sektörü Güven Endeksi: Bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerine indi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği ifade ediyor.