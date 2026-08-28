Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Temmuz 2026 dönemine ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Genel ticaret sistemine göre açıklanan verilerde öne çıkan temel göstergeler şu şekilde şekillendi:

• Temmuz İhracatı: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25 milyar 623 milyon dolar.

• Temmuz İthalatı: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolar.

• Temmuz Açığı: 6,46 milyar dolardan 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,4'ten yüzde 77,7'ye geriledi.

• Ocak-Temmuz (7 Aylık) Açık: Yılın ilk 7 ayında toplam ihracat yüzde 3,4 artışla 161,5 milyar dolar, ithalat yüzde 4,7 artışla 222 milyar dolar oldu. 7 aylık toplam dış ticaret açığı 60 milyar 545 milyon dolara ulaşırken, karşılama oranı yüzde 72,7'ye düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACATIN KARŞILAMA ORANI YÜZDE 90,8

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda dış ticaret tablosundaki dengelenme dikkat çekti:

• Çekirdek İhracat: Yüzde 3,1 artışla 23 milyar 788 milyon dolar.

• Çekirdek İthalat: Yüzde 3,6 artışla 26 milyar 194 milyon dolar.

• Çekirdek Açık: 2 milyar 407 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 gibi yüksek bir seviyede hesaplandı.

İMALAT SANAYİSİ VE TEKNOLOJİ PAYI

Ekonomik faaliyetlere göre temmuz ayı ihracatının yüzde 94,4'ünü imalat sanayisi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 3, madencilik ise yüzde 1,8 pay aldı.

İthalat tarafında ise üretim çarklarının bağımlılığını gösteren ara mallarının (ham madde) payı yüzde 69,4 olarak kaydedildi. Tüketim malları yüzde 16, sermaye malları ise yüzde 14,5 pay sahibi oldu.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı temmuzda yüzde 4,4 olurken, imalat sanayisi ithalatındaki yüksek teknoloji payı yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.