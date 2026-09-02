Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan detaylara göre 2 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yürütülen program çerçevesinde 1 Eylül işlem gününde farklı fiyat kademelerinden toplam 15.155 adet pay geri alındı.

Yapılan işlemlerin fiyat ve adet dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• 67,00 TL fiyattan 5.000 adet

• 67,95 TL fiyattan 2.000 adet

• 69,00 TL fiyattan 8.155 adet

Son alımlarla birlikte şirket sermayesindeki geri alınan toplam BALAT payı 167.158 adede yükseldi. Bu miktar, şirketin toplam sermayesinin yüzde 1,20443'üne denk geliyor.

HİSSE PERFORMANSI VE PİYASA VERİLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören BALAT hisseleri 1 Eylül Pazartesi gününü artıda kapattı.

Haftanın ilk işlem gününü günlük yüzde 1,55 primle 69,00 TL seviyesinden tamamlayan BALAT hisseleri, yıllık bazda 58,80 TL ile 116,30 TL geniş bandında dalgalanmaya devam ediyor.

Hisselerdeki aylık düşüş yüzde 3,50, yıllık değer kaybı ise yüzde 1,43 seviyesinde.

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