ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran Devrim Muhafızları hedeflerine operasyon başlatması ve İran’ın misilleme kararı alması bölgesel risk primini fırlattı.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girmesiyle Brent petrolün haftalık kazancı yüzde 9'a yaklaştı ve varil fiyatı 94 dolar seviyesine tırmandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,79 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, piyasalarda Fed'in Eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 65 seviyesine taşıdı.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM VE BEKLENTİLER

BIST 100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 0,73 artışla 14.229 puan seviyesinden tamamlayarak 18 Ağustos’tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi ise 195,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) serbest fonlarda yoğunlaşma riskini azaltmaya dönük adımları ve borsa dışı pay satışlarına getirdiği sınırlamalar, özellikle düşük fiili dolaşıma sahip hisselerde temkinli duruşun korunmasına yol açıyor.

BUGÜN NE TAKİP EDİLECEK?

Piyasaların odağında bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi bulunuyor. Cuma günkü resmi tarım dışı istihdam verisi öncesinde kritik sinyaller verecek olan ADP verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde, Fed'in faiz artırımına yönelik fiyatlamaların güçlenmesi ve küresel risk iştahının baskılanması öngörülüyor.

Yurt içinde ise yatırımcıların gözü perşembe günü açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verilerinde olacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende’nin Eylül’de 396.000 MWh enerji satış anlaşması yaptığı, tutarın 1,6 milyar TL olduğu açıklandı.

• ARZUM – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

• AYES – Şirketin İzmir fabrika yatırımına ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı açıklandı.

• ARMGD – Mersin'de gerçekleştirilmesi planlanan Katma Değerli Ürün İşleme Tesisiyatırımına ilişkin olarak, Mersin 3. OSB’de bulunan 24.001 m² büyüklüğündeki taşınmaza yönelik olarak Mersin OSB ile ön tahsis sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• BKRGY – Şirket payları 2 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• BSOKE – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 15.000.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• CELHA – Zorunlu pay alım teklifinin bugün başlayıp, 16 Eylül’de sona ereceği açıklandı.

• DSTKF & PEKGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Ekim’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• DOFER – Şirketin Eskişehir Seyitgazi’de 1,84 MWp DC / 1,31 MW AC kapasiteli arazi GES’in anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladığı ve inşaat sürecinin tamamlandığı açıklandı.

• EBEBK – Şirketin, Ağustos ayında 1 mağaza açıp, 1 mağaza kapatıldığı açıklandı.

• EMPAE – Empa Electronics unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

• EGEGY – Pay geri alım programının başlatılmasına, 13.500.000 adet paya karşılık 400 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• EKDMR – Ağustos ayında 25,4 milyon dolarlık kütük demir sevkiyatı gerçekleştiği, Ocak – Ağustos döneminde sevkiyat tutarının 117,3 milyon dolar olduğu açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun gerçekleştiği, en yüksek teklifin arsa satışı karşılığı toplam gelirinde 9,2 milyar TL ile Akçadağ İnşaat tarafından verildiği açıklandı.

• GSRAY – Futbolcu Deniz Gül ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı, 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği, futbolcuya yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• GSRAY – Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

• HLGYO – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• HUNER – Orhun Kartal’a ait 100.000.000 adet payın TAS’ta bir alıcıya satılması kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ISMEN – 30 gün vadeli 23,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• KTLEV – Ağustos ayında 39,2 milyar TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirildiği açıklandı.

• KBORU – DSİ tarafından gerçekleştirilen ihalede şirketin 111,4 milyon TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

• KCHOL – Şirket ve Temel Ticaret tarafından TUPRS’taki toplam 16.019.979 adet A grubu payın, pay başına 384,50 TL fiyatla Merrill Lynch International’a satılmasına karar verildiği açıklandı.

• HRKET – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Kareket Polan’ın tasfiye sürecinin iptal edildiği açıklandı.

• LIDFA – 227 gün vadeli 110 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• MIATK – Lider Sistem’in şirket bünyesinde birleşmesi tescil edildi.

• MACKO – Mart ayında askıya alınan Reklam Satış Sözleşmesi sonrasında Oley.com firması ile reklam satış sözleşmesi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.

• MTRYO & METRO – Metro Menkul ile METRO arasında Metro Menkul’ün sahibi olduğu 2.100.000 adet imtiyazlı MTRYO payının satışı konusunda anlaşma sağlandığı ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• OZATD – Şirket ile ASFAT arasında 1 adet yüzer havuzun tamir – bakım ve onarımı kapsamında sözleşme imzalanması sonrasında, işin 16,0 milyon euro olarak tamamlandığı açıklandı.

• SEKUR – Sermaye artırımından elde edilen fonun 53,7 milyon TL’sinin hammadde alımı için verilen tedarikçi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

• SASA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• SASA – Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla 155 milyon dolar olarak satış gerçekleştiği açıklandı.

• SUWEN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 30.000.000 adet paya karşılık 210 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• TSPOR – Futbolcusu John David Lundstram’ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı.

• TUPRS – Entek Elektrik’in sermaye artırımına katılım sağlandığı açıklandı.

• VAKBN – 91 gün vadeli 876,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• VANGD – Dr Nar Gıda’nın paylarının alımının tescil edildiği açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 37,90 – 41,50 TL fiyat aralığından 164.476 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,78’e yükseldi.

• BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.155 adet pay 67,00 – 69,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 18,79 – 18,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• FORTE – Hasan Cengiz Bayrak tarafından 115,90 – 117,00 TL fiyat aralığından 186.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 23,35’e yükseldi.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 17,56 TL fiyattan 308.473 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,29’a yükseldi.

• KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 65,03 TL fiyattan 3.575.060 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 28,90’a yükseldi.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.100.000 adet pay 31,59 – 32,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 33,07 – 33,31 TL fiyat aralığından 12.443.788 adet alış ve 8.104.894 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,48’e yükseldi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.744.000 adet pay 32,98 – 34,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MEPET & AVTUR – AVTUR tarafından 16,68 – 20,50 TL fiyat aralığından 235.617 adet MEPET payı alınırken, AVTUR’un MEPET’teki payı yüzde 0,31’e yükseldi.

• ONCSM – Bulls Portföy tarafından 800.711 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

• TEZOL – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• EGEGY – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den yüzde 400 oranında bedelsiz olarak 800 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 399 8.076.639.167,75 % -0.93 13:58 THYAO 295.75 7.091.771.454,00 % -1.91 13:58 ASELS 385.25 5.312.099.029,75 % 0.2 13:58 KTLEV 51.4 5.031.872.462,10 % -9.11 13:58 YKBNK 34.96 5.010.912.513,20 % -5.05 13:58 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım