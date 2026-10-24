Gümüş fiyatlarında satış baskısı güçlenirken teknik göstergeler, değerli metalde düşüşün devam edebileceğine işaret ediyor. Tarihi zirvesinden uzaklaşan ons gümüşte 53,08 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkarken bu eşiğin kırılması durumunda fiyatın 50 dolara kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ KANALI DEVAM EDİYOR

29 Ocak 2026'da ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş, son dönemde sert düşüş kaydetti.

Beş saatlik grafik üzerinden yapılan teknik değerlendirmede gümüşün 53 ile 60 dolar arasında oluşan düşüş kanalı içerisinde hareket ettiği görülüyor. Fiyatın önemli teknik göstergelerin altında kalması, satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Trend yönünü gösteren SuperTrend göstergesi 56,32 dolarda aşağı yönlü sinyal verirken gümüşün Ichimoku bulutunun 55,44 dolarlık alt sınırının altında işlem görmesi de düşüş görünümünü destekliyor. ADX göstergesinin 33,18 seviyesinde bulunması ise mevcut trendin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

TEKNİK GÖSTERGELER AŞIRI SATIM BÖLGESİNDE

Gümüş piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine gerilemesi oldu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27,52 seviyesine düşerken Para Akışı Endeksi (MFI) 17,93 olarak ölçüldü.

Fiyatın 53,09 dolardaki alt Bollinger Bandı'na yaklaşması, kısa vadede tepki alımlarının görülebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak teknik değerlendirmede, aşırı satım sinyallerinin tek başına yükselişin başlayacağını göstermediği vurgulanıyor. Satışların yüksek işlem hacmiyle sürmesi halinde fiyat üzerindeki baskının devam edebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE 53,08 DOLAR DESTEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Teknik analize göre 53,08 dolar seviyesi, gümüş fiyatlarında kısa vadeli yön açısından belirleyici eşik olarak izleniyor. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde satışların derinleşebileceği ve ons fiyatının psikolojik sınır olarak görülen 50 dolara doğru gerileyebileceği değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 55,50 dolar ilk önemli dirençlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 56 dolar ve SuperTrend göstergesinin bulunduğu 56,32 dolar seviyeleri takip edilecek.

YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Analizde, 53,10 ile 55,50 dolar arasındaki hareketlerin dalgalı ve yön açısından belirsiz olabileceğine dikkat çekiliyor. Düşüş eğiliminin zayıflaması için 56,32 doların üzerinde kapanış önem taşıyor.

Yükseliş beklentisinin güçlenmesi için ise beş saatlik grafikte 56,50 doların üzerinde kapanış yapılması veya çift dip formasyonu gibi teknik dönüş sinyallerinin oluşması gerektiği belirtiliyor.

55,50 ile 56,30 dolar arasındaki olası yükselişlerin mevcut düşüş trendi içerisinde tepki hareketi olarak kalabileceği değerlendirilirken teknik göstergeler, satış baskısı sona ermeden güçlü bir toparlanma beklentisi için temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Ons gümüş haftayı yüzde 5,39’luk düşüş ile 53,9 TL’den kapattı. Gram gümüş ise yüzde 5,07’lik düşüş ile 86,15 TL’den kapattı.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.