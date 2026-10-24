Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında, TERA'nın TLY fonundan milyarlarca lira kazanç elde ettikleri belirtilen Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulundukları belirtilen baba ve kızının avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak fondan elde edilen kazancın iadesini talep etti.

MELİS SÜTŞURUP SANDAL'IN FON KÂRI 2,3 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablolarına göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdı. Aynı dönemde hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışının 15 milyar 793 milyon TL olduğu kaydedildi.

Sandal'ın yalnızca TERA TLY fonundan 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr elde ettiği belirtildi. Bu tutarla 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında ilk sırada yer aldığı aktarıldı. Resmi kayıtlara göre Sandal'ın 16 Eylül 2026 itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesi bulunuyordu.

CİHAN SÜTŞURUP'UN KAZANCI 639 MİLYON TL

Aynı fon hareketleri kapsamında Cihan Sütşurup'un da 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırdığı tespit edildi.

Soruşturma kayıtlarına göre Cihan Sütşurup'un fondan elde ettiği kâr 639 milyon 402 bin 912 TL oldu. Bu tutarla gerçek kişiler kâr sıralamasında altıncı sırada yer aldığı belirtildi. Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında kalan bakiyenin ise 72 milyon 757 bin TL olduğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN TMSF'YE YÖNLENDİRME

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında arandıkları belirtilen ve yurt dışında bulunan Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. Avukatların başvuruda, Sütşurup ailesinin fondan elde ettiği kazancı iade etmek istediğini bildirdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, iade talebine ilişkin idari ve finansal işlemler için aileyi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirdiği belirtildi.

İade talebinin nasıl değerlendirileceği, hangi tutarların iade kapsamına alınacağı ve sürecin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.