Sabancı Holding'in CarrefourSA'daki hisselerini A101'in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ'ye devretmesinin ardından dikkat çeken bir mali tablo ortaya çıktı. Normal şartlarda hisse satışından gelir elde edilmesi beklenirken Sabancı Holding, yüzde 57,12'lik payını sıfır lira bedelle devretti ve alıcıya yaklaşık 92 milyon dolar ödeme yaptı. Satış işlemine ilişkin nihai hesaplamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

SABANCI SATTIĞI ŞİRKET İÇİN NEDEN PARA ÖDEDİ?

Sabancı Holding'in KAP açıklamasına göre, CarrefourSA paylarının devrine ilişkin kapanış hesaplamaları tamamlandı.

Şirket, A101'in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ'ye 6 milyon 470 bin 448 dolar tutarında ek ödeme gerçekleştirdi.

Temmuz ayında yapılan 85 milyon 479 bin 120 dolarlık ödemeyle birlikte Sabancı Holding'in alıcıya aktardığı toplam tutar 91 milyon 949 bin 568 dolara yükseldi.

Böylece Sabancı Holding, CarrefourSA'daki ortaklığından çıkarken satış geliri elde etmek yerine alıcıya yaklaşık 92 milyon dolar ödeme yapmış oldu.

325 MİLYON DOLARLIK ŞİRKET NEDEN SIFIR LİRAYA DEVREDİLDİ?

CarrefourSA'nın devrine ilişkin anlaşmada şirketin toplam işletme değeri 325 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Ancak işletme değeri ile hisselerin satış bedeli aynı anlama gelmiyor.

Anlaşma kapsamında nihai hisse bedelinin belirlenmesinde şirketin net borcu ve net işletme sermayesi gibi finansal kalemler dikkate alındı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda Sabancı Holding'in devrettiği hisseler için hesaplanan değer negatife düştü.

Bu nedenle yüzde 57,12 oranındaki paylar sıfır lira bedelle devredilirken, anlaşmadaki kapanış hesaplamaları doğrultusunda alıcıya ödeme yapıldı.

Başka bir ifadeyle, Sabancı Holding CarrefourSA'daki hisselerini devretmek için para alan değil, para ödeyen taraf oldu.

CARREFOURSA'NIN YÖNETİMİ A101'İN SAHİBİNE GEÇTİ

Rekabet Kurumu'nun şartlı onayının ardından 31 Temmuz 2026'da tamamlanan devir işlemiyle CarrefourSA'nın yönetim kontrolü Yeni Mağazacılık AŞ'ye geçti.

Böylece Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun CarrefourSA'daki ortaklığı sona erdi.

A101 ve CarrefourSA'nın farklı müşteri gruplarına hitap ederek mevcut marka kimlikleriyle faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.