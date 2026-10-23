Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda geri alım sürecine ilişkin öne çıkan parametreler şu şekilde belirlendi:

• Program Süresi: Yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerli olacak.

• Azami Pay Sayısı: Şirketin 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 2,66’sına denk gelen 10.000.000 adet pay.

• Ayrılan Toplam Fon: Öz kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 30.000.000 TL.

SATIŞ KISITLAMALARI VE YASAL SÜREÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili tebliğ ve ilke kararları çerçevesinde yürütülecek programda geri alınan paylar, alındığı tarihten itibaren 30 gün boyunca satılamayacak. Sürenin hesabında "ilk giren ilk çıkar" (FIFO) yöntemi uygulanacak.

30 günlük kısıtlama süresi dolduktan sonra paylar, mevzuat esasları doğrultusunda azami 3 yıl içinde elden çıkarılabilecek veya sınırlamalara uyulması kaydıyla şirket bünyesinde tutulabilecek.

Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler hakkında KAP üzerinden düzenli özel durum açıklamaları yapılacak ve süreç toplanacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

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