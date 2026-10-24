Haftalık verilerde alım tarafında İş Yatırım, satış tarafında ise HSBC ilk sırada yer aldı.

SASA hissesinde ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı yaklaşık 406,8 milyon lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 433,8 milyon lot seviyesinde gerçekleşti. Böylece söz konusu kurumlar arasında net işlemler toplamında yaklaşık 27,1 milyon lotluk satış farkı oluştu.

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

19-23 Ekim haftasında SASA hissesinde en fazla net alım yapan ilk 5 aracı kurum şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet İş Yatırım 150.427.158 %29,66 1,617 TL Yapı Kredi 127.174.810 %25,07 1,583 TL OYAK Yatırım 49.161.122 %9,69 1,569 TL Garanti Yatırım 40.424.527 %7,97 1,698 TL Bank of America 39.575.511 %7,80 1,426 TL

Alım tarafında İş Yatırım 150,4 milyon lotla ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi 127,2 milyon lotluk net alımla ikinci, OYAK Yatırım ise 49,2 milyon lotla üçüncü oldu.

Kaynak: ForInvest

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aynı dönemde SASA hissesinde en fazla net satış gerçekleştiren ilk 5 aracı kurum ise şöyle oldu:

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet HSBC -221.702.976 %43,71 1,619 TL Deniz Yatırım -121.691.162 %23,99 1,523 TL Marbaş -50.549.740 %9,97 1,695 TL Yatırım Finansman -21.459.202 %4,23 1,590 TL Ak Yatırım -18.441.591 %3,64 1,821 TL

Satış tarafında HSBC, 221,7 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. Deniz Yatırım 121,7 milyon lotla ikinci, Marbaş ise 50,5 milyon lotla üçüncü oldu.

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