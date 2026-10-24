Dünya genelinde bankacılık sektörünün en büyük oyuncuları belli oldu. Finansal büyüklükleri ve toplam varlıklarıyla öne çıkan bankalar, küresel ekonomideki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. S&P Global verilerine göre dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin merkezli kuruluşlardan oluştu.

ABD ve Avrupa merkezli finans devlerinin de yer aldığı sıralamada Çin bankalarının ağırlığı dikkat çekti. Dünyanın en büyük bankası, 7,65 trilyon dolarlık toplam varlığıyla Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) oldu. Onu Çin Tarım Bankası, Çin İnşaat Bankası ve Çin Bankası takip etti. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase ise 4,42 trilyon dolarlık varlığıyla beşinci sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKALARI

S&P Global Market Intelligence'ın 2026 sıralamasında öne çıkan bankalar ve toplam varlıkları şöyle sıralandı:

Sıra Banka Toplam varlık 1 Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) 7,65 trilyon dolar 2 Çin Tarım Bankası 6,97 trilyon dolar 3 Çin İnşaat Bankası 6,52 trilyon dolar 4 Çin Bankası 5,48 trilyon dolar 5 JPMorgan Chase 4,42 trilyon dolar 6 Bank of America 3,41 trilyon dolar 7 BNP Paribas 3,28 trilyon dolar 8 HSBC 3,21 trilyon dolar 9 Crédit Agricole 3,15 trilyon dolar 10 Çin Posta Tasarruf Bankası 2,67 trilyon dolar 11 Mitsubishi UFJ Finans Grubu 2,67 trilyon dolar 12 Citigroup 2,62 trilyon dolar 13 Banco Santander 2,25 trilyon dolar 14 İletişim Bankası 2,22 trilyon dolar 15 Wells Fargo 2,15 trilyon dolar 16 Barclays 2,08 trilyon dolar 17 Sumitomo Mitsui Finans Grubu 2,02 trilyon dolar 18 Groupe BPCE 1,99 trilyon dolar 19 Mizuho Finans Grubu 1,90 trilyon dolar 20 Çin Ticaret Bankası 1,87 trilyon dolar 21 Goldman Sachs 1,87 trilyon dolar

ÇİN BANKALARI KÜRESEL SIRALAMADA ÖNE ÇIKIYOR

Çin'in ilk dört sırayı alması, ülkenin bankacılık sektöründeki ölçeğini ortaya koydu. Bu dört bankanın toplam varlıkları 26 trilyon doların üzerine çıktı. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in toplam varlıkları ise 4,42 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sıralama, bankaların piyasa değerine veya kârlılığına değil, toplam varlık büyüklüğüne dayanıyor. Toplam varlıklar; krediler, yatırımlar, nakit ve diğer bilanço kalemlerini kapsıyor. Bu nedenle listede üst sıralarda bulunmak, tek başına bir bankanın en kârlı banka olduğu anlamına gelmiyor.

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