Dünya genelinde altın üretiminde son 15 yılda değişimler yaşandı. Verilere göre küresel altın madenciliğinde ülkelerin üretim miktarlarının ve sıralamalarının değiştiğini ortaya koydu.

Çin zirvedeki yerini korurken Rusya, Kanada ve Gana üretimlerini artıran ülkeler arasında öne çıktı. ABD ve Güney Afrika ise üretimde gerileme yaşadı.

ÇİN LİDERLİĞİNİ KORUDU, RUSYA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Çin, 2010 yılında 351 ton olan yıllık altın üretimini 2025'te 384 tona çıkardı. Böylece üretimini yüzde 9 artıran ülke, dünyanın en büyük altın üreticisi olmayı sürdürdü.

Rusya'nın altın üretimi aynı dönemde 203 tondan 345 tona yükseldi. Yüzde 70'lik artış kaydeden ülke, 2010'da beşinci sıradayken 2025'te ikinci sıraya yerleşti.

Avustralya'nın üretimi de 257 tondan 293 tona çıktı. Ancak üretimindeki artışa rağmen ülke, sıralamada ikinci basamaktan üçüncü basamağa geriledi. Çin, Rusya ve Avustralya'nın 2025 yılındaki toplam üretimi 1.022 tona ulaştı.

ABD VE GÜNEY AFRİKA'DA ALTIN ÜRETİMİ GERİLEDİ

Altın üretimindeki dikkat çekici değişimlerden biri ABD'de yaşandı. 2010 yılında 231 ton altın üreterek üçüncü sırada bulunan ABD'nin üretimi, 2025'te 157 tona düştü. Üretimdeki yüzde 32'lik gerilemeyle ülke yedinci sıraya geriledi.

Güney Afrika'da ise düşüş daha belirgin oldu. 2010 yılında 210 ton altın üreten ve dördüncü sırada yer alan ülkenin üretimi, 2025'te 99 tona indi. Yüzde 53'lük düşüş yaşayan Güney Afrika, sıralamada 11'inci basamağa geriledi.

KANADA VE GANA ÜRETİMLERİNİ ARTIRDI

Kanada, 2010 yılında 102 ton olan altın üretimini 2025'te 213 tona yükseltti. Yüzde 109'luk artış kaydeden ülke, sıralamada sekizinci sıradan dördüncü sıraya çıktı.

Gana'nın üretimi de 94 tondan 187 tona yükseldi. Yaklaşık yüzde 99'luk artışla Gana, 2025 yılında dünyanın altın üretiminde altıncı sırada yer aldı.

Peru ise 185 ton olan üretimini 209 tona çıkararak beşinci sıraya yükseldi.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK 15 ALTIN ÜRETİCİSİ

Dünya Altın Konseyi verilerine dayanan karşılaştırmaya göre 2025 sıralamasındaki 15 ülkenin 2010 ve 2025 üretim miktarları şöyle:

2025 sırası Ülke 2010 üretimi (ton) 2025 üretimi (ton) Değişim 1 Çin 351 384 +%9 2 Rusya 203 345 +%70 3 Avustralya 257 293 +%14 4 Kanada 102 213 +%109 5 Peru 185 209 +%13 6 Gana 94 187 +%99 7 ABD 231 157 -%32 8 Özbekistan 69 125 +%81 9 Meksika 79 114 +%44 10 Endonezya 132 104 -%21 11 Güney Afrika 210 99 -%53 12 Burkina Faso 45 94 +%109 13 Brezilya 72 87 +%21 14 Mali 43 83 +%93 15 Kazakistan 30 82 +%173

KAZAKİSTAN'DA YÜZDE 173'LÜK ARTIŞ

2010-2025 döneminde üretimini en fazla artıran ülkelerden biri Kazakistan oldu. Ülkenin altın üretimi 30 tondan 82 tona yükselerek yüzde 173 arttı.

Özbekistan'ın üretimi 69 tondan 125 tona çıkarak yüzde 81 artarken Mali'de üretim 43 tondan 83 tona yükseldi. Burkina Faso ise 45 ton olan üretimini 94 tona çıkararak yüzde 109'luk artış kaydetti.

BRICS VE BAĞLANTILI ÜLKELERİN PAYI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Karşılaştırmada öne çıkan bir diğer gelişme, BRICS ve bu grupla bağlantılı olarak sınıflandırılan ülkelerin dünya altın üretimindeki payının artması oldu. Bu ülkelerin toplam payı 2010 yılında yüzde 38 seviyesindeyken 2025'te yüzde 50'ye yükseldi.

Çin ve Rusya, söz konusu grupta altın üretimi bakımından öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Özbekistan ve Kazakistan da 15 yıllık dönemde üretimini artıran ülkeler arasında dikkat çekti.

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