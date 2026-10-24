2027 asgari ücret zammına ilişkin ilk hesaplamalar gündeme geldi. 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası kapsamında öngörülen tutarın 1 trilyon 460 milyar TL'ye yükselmesi, zam beklentilerini yeniden hareketlendirdi.

Üç farklı zam senaryosuna göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL ile 37 bin 537 TL arasında değişebileceği hesaplandı. Ancak bu rakamlar kesinleşmiş bir zam oranını göstermiyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BÜTÇE VERİLERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'de milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için gözler yeni yıl öncesinde yapılacak görüşmelere çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı.

2027 yılı bütçesinde asgari ücret istisnası kapsamında çalışanların gelirlerine 1 trilyon 460 milyar TL katkı sağlanması öngörülüyor. 2026 yılı bütçe teklifinde aynı kalem için öngörülen 1 trilyon 92 milyar TL ile karşılaştırıldığında yüzde 33,7'lik artış hesaplanıyor.

Ancak söz konusu tutar, asgari ücret artışı için doğrudan ayrılmış bir maaş bütçesi değil. Vergi istisnası nedeniyle tahsil edilmeyecek gelirleri ifade ediyor. Bu nedenle bütçedeki artış oranı, asgari ücret zammının da yüzde 33,7 olacağı anlamına gelmiyor.

YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSU: NET MAAŞ 36 BİN 49 TL

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu için öngörülen yüzde 28,4'lük oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre, asgari ücrete aynı oranda zam yapılması durumunda net ücret 36 bin 48,94 TL'ye yükselecek.

Bu senaryoda mevcut net asgari ücrete yaklaşık 7 bin 973 TL artış yapılmış olacak.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET 36 BİN 498 TL OLACAK

İkinci senaryoda asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması ihtimali değerlendiriliyor. Bu oranın uygulanması halinde net asgari ücret 36 bin 498,15 TL'ye çıkacak.

Böylece çalışanların aylık net maaşında yaklaşık 8 bin 423 TL artış gerçekleşecek. Bu tutar, yüzde 28,4'lük zam senaryosuna göre yaklaşık 449 TL daha yüksek olacak.

YÜZDE 33,7 ZAM SENARYOSU: NET ASGARİ ÜCRET 37 BİN 537 TL

Bütçede asgari ücret vergi istisnası için öngörülen artış oranının maaşlara da uygulanması halinde net asgari ücret 37 bin 536,94 TL'ye ulaşacak.

Bu senaryoda brüt asgari ücretin yaklaşık 44 bin 161 TL olması, net maaşın ise yaklaşık 9 bin 461 TL artması hesaplanıyor. Yıllık net gelirdeki nominal artış yaklaşık 113 bin 537 TL'ye karşılık geliyor.

Ancak yüzde 33,7'lik oran, resmi olarak açıklanmış bir zam kararı değil; mevcut ücret üzerinden yapılan olası hesaplamalardan biri

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri sonucunda belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

24 Ekim 2026 itibarıyla 2027 asgari ücreti için kesinleşmiş bir zam oranı veya resmi net maaş tutarı bulunmuyor. Enflasyon, çalışanların alım gücü ve işveren maliyetleri, görüşmelerde öne çıkması beklenen başlıklar arasında yer alıyor.