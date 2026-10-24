Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait QNB Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. En çok satış yapılan hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait QNB Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Verilere göre, alım tarafında FZLGY, KTLEV ve PEKGY öne çıkarken satım tarafında TURSG, EUPWR ve KZBGY ilk sıralarda yer aldı.
QNB YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Ekran görüntüsündeki verilere göre QNB Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse, 31 milyon 621 bin 488 lotla FZLGY oldu. FZLGY'yi 17 milyon 762 bin 446 lotla KTLEV ve 15 milyon 523 bin 572 lotla PEKGY takip etti.
|Hisse
|Net alım (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|FZLGY
|31.621.488
|14,79
|4,364
|KTLEV
|17.762.446
|8,31
|5,193
|PEKGY
|15.523.572
|7,26
|1,287
|BTCIM
|7.597.951
|3,55
|1,611
|PSGYO
|7.072.979
|3,31
|1,510
|Diğer
|134.286.346
|62,79
|-
Kaynak: ForInvest
QNB YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise TURSG ilk sırada yer aldı. Hissede 13 milyon 709 bin 825 lot net satış kaydedildi. EUPWR 10 milyon 901 bin 687 lotla ikinci, KZBGY ise 7 milyon 800 bin 922 lotla üçüncü sırada yer aldı.
|Hisse
|Net satış (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TURSG
|-13.709.825
|7,88
|4,544
|EUPWR
|-10.901.687
|6,27
|39,717
|KZBGY
|-7.800.922
|4,49
|1,123
|ADESE
|-6.922.552
|3,98
|0,499
|IHLAS
|-6.798.216
|3,91
|0,772
|Diğer
|-127.763.823
|73,47
|-
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