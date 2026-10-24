Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait QNB Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Verilere göre, alım tarafında FZLGY, KTLEV ve PEKGY öne çıkarken satım tarafında TURSG, EUPWR ve KZBGY ilk sıralarda yer aldı.

QNB YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Ekran görüntüsündeki verilere göre QNB Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse, 31 milyon 621 bin 488 lotla FZLGY oldu. FZLGY'yi 17 milyon 762 bin 446 lotla KTLEV ve 15 milyon 523 bin 572 lotla PEKGY takip etti.

Hisse Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL) FZLGY 31.621.488 14,79 4,364 KTLEV 17.762.446 8,31 5,193 PEKGY 15.523.572 7,26 1,287 BTCIM 7.597.951 3,55 1,611 PSGYO 7.072.979 3,31 1,510 Diğer 134.286.346 62,79 -

Kaynak: ForInvest

QNB YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise TURSG ilk sırada yer aldı. Hissede 13 milyon 709 bin 825 lot net satış kaydedildi. EUPWR 10 milyon 901 bin 687 lotla ikinci, KZBGY ise 7 milyon 800 bin 922 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) TURSG -13.709.825 7,88 4,544 EUPWR -10.901.687 6,27 39,717 KZBGY -7.800.922 4,49 1,123 ADESE -6.922.552 3,98 0,499 IHLAS -6.798.216 3,91 0,772 Diğer -127.763.823 73,47 -

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