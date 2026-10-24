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Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait QNB Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. En çok satış yapılan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait QNB Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Verilere göre, alım tarafında FZLGY, KTLEV ve PEKGY öne çıkarken satım tarafında TURSG, EUPWR ve KZBGY ilk sıralarda yer aldı.

QNB YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Ekran görüntüsündeki verilere göre QNB Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse, 31 milyon 621 bin 488 lotla FZLGY oldu. FZLGY'yi 17 milyon 762 bin 446 lotla KTLEV ve 15 milyon 523 bin 572 lotla PEKGY takip etti.

Hisse Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL)
FZLGY 31.621.488 14,79 4,364
KTLEV 17.762.446 8,31 5,193
PEKGY 15.523.572 7,26 1,287
BTCIM 7.597.951 3,55 1,611
PSGYO 7.072.979 3,31 1,510
Diğer 134.286.346 62,79 -

QNB Yatırım satışa geçti: TURSG ilk sırada, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

QNB YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise TURSG ilk sırada yer aldı. Hissede 13 milyon 709 bin 825 lot net satış kaydedildi. EUPWR 10 milyon 901 bin 687 lotla ikinci, KZBGY ise 7 milyon 800 bin 922 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL)
TURSG -13.709.825 7,88 4,544
EUPWR -10.901.687 6,27 39,717
KZBGY -7.800.922 4,49 1,123
ADESE -6.922.552 3,98 0,499
IHLAS -6.798.216 3,91 0,772
Diğer -127.763.823 73,47 -

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

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