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Yapı Kredi Yatırım'ın 19-23 Ekim haftası alım satım listesi belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında GAILDV yer aldı.

Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait Yapı Kredi Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Alım tarafında SASA, SOIMFV ve PEKGY öne çıkarken satış tarafında GAILDV, YK1JW ve TSPOR ilk sıralarda yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Ekrandaki verilere göre Yapı Kredi Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse, 127 milyon 174 bin 810 lotla SASA oldu. SASA'yı 24 milyon 435 bin 649 lotla SOIMFV ve 21 milyon 991 bin 163 lotla PEKGY takip etti.

Hisse Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL)
SASA 127.174.810 27,62 1,583
SOIMFV 24.435.649 5,31 0,021
PEKGY 21.991.163 4,78 1,148
GSRAY 20.993.447 4,56 0,665
AGSODV 12.100.130 2,63 0,020
Diğer 253.750.036 55,11 -

Yapı Kredi Yatırım ın alım satım listesi: SASA ilk sırada!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise GAILDV ilk sırada yer aldı. Hissede 23 milyon 126 bin 859 lot net satış kaydedildi. YK1JW 19 milyon 725 bin 429 lotla ikinci, TSPOR ise 17 milyon 494 bin 396 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL)
GAILDV -23.126.859 8,72 0,026
YK1JW -19.725.429 7,44 0,010
TSPOR -17.494.396 6,59 0,842
PXSPPV -11.649.218 4,39 0,011
VAKFN -8.188.687 3,09 0,854
Diğer -185.116.269 69,78 -

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