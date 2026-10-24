Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 dönemine ait Yapı Kredi Yatırım aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Alım tarafında SASA, SOIMFV ve PEKGY öne çıkarken satış tarafında GAILDV, YK1JW ve TSPOR ilk sıralarda yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Ekrandaki verilere göre Yapı Kredi Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse, 127 milyon 174 bin 810 lotla SASA oldu. SASA'yı 24 milyon 435 bin 649 lotla SOIMFV ve 21 milyon 991 bin 163 lotla PEKGY takip etti.

Hisse Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL) SASA 127.174.810 27,62 1,583 SOIMFV 24.435.649 5,31 0,021 PEKGY 21.991.163 4,78 1,148 GSRAY 20.993.447 4,56 0,665 AGSODV 12.100.130 2,63 0,020 Diğer 253.750.036 55,11 -

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise GAILDV ilk sırada yer aldı. Hissede 23 milyon 126 bin 859 lot net satış kaydedildi. YK1JW 19 milyon 725 bin 429 lotla ikinci, TSPOR ise 17 milyon 494 bin 396 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) GAILDV -23.126.859 8,72 0,026 YK1JW -19.725.429 7,44 0,010 TSPOR -17.494.396 6,59 0,842 PXSPPV -11.649.218 4,39 0,011 VAKFN -8.188.687 3,09 0,854 Diğer -185.116.269 69,78 -

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.