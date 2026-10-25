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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın, Ankara'da yeniden gözaltına alındı.

Borsa İstanbul ve yatırım fonlarına yönelik manipülasyon iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

Ertan Aydın'ın Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

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