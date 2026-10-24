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Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

FON SORUŞTURMASINDA YENİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yürütülen incelemeler kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22’si adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, SPK tarafından iletilen raporlar ve başvurular kapsamında incelemeler sürüyor. Soruşturmanın kapsamına ve şüpheliler hakkındaki işlemlere ilişkin yeni gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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