Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,90, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 2,25 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken, en sert düşüş Hisse Senedi Fonlarında gerçekleşti.

YATIRIM FONLARINDA EN FAZLA YÜKSELİŞ PARA PİYASASI FONLARINDA

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıran kategorisi, yüzde 0,62 yükselişle Para Piyasası Fonları oldu. En fazla değer kaybı ise yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonlarında yaşandı.

BES fonlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorileri yüzde 0,68 yükselişle haftanın en fazla kazandıran kategorileri olurken, Hisse Senedi kategorisi yüzde 6,36 düşüşle en fazla kaybettiren kategori olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN EN FAZLA KAZANDIRAN FONLARI

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 16,05 ile Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı.

Emeklilik fonları arasında ise Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 0,88 yükselişle haftanın en fazla kazandıran fonu oldu.

HAFTANIN EN FAZLA KAYBETTİREN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla değer kaybedeni, yüzde 46,49 düşüşle Pardus Portföy İkinci Serbest Fon olarak belirlendi.

Emeklilik fonlarında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,50 kayıpla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu oldu.

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