Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin yatırımcılarına yönelik nakit kâr payı dağıtımları devam ediyor. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü iki şirketin temettü hak kullanım tarihi olacak.

İki şirketin ilgili taksitlerde dağıtacağı toplam brüt kâr payı 270 milyon TL'ye ulaşacak.

OSMEN ÜÇÜNCÜ TAKSİT TEMETTÜSÜNÜ DAĞITACAK

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN), 2025 yılı kârından dağıtılması kararlaştırılan temettünün üçüncü taksitinde hak kullanımını 26 Ekim'de başlatacak.

Şirket, hisse başına brüt 0,0498242 TL, net 0,0423505 TL kâr payı dağıtacak.

Bu kapsamda yatırımcılara toplam 20 milyon TL brüt temettü ödenmesi planlanıyor.

SERVET GYO'DAN 250 MİLYON TL'LİK TEMETTÜ

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY) ise temettü ödemesinin ikinci taksitine hazırlanıyor.

Şirket, hisse başına brüt ve net 0,076923 TL nakit temettü dağıtacak.

2025 yılına ilişkin toplam 1 milyar TL'lik kâr payı dağıtımını dört eşit taksitte gerçekleştirme kararı alan Servet GYO'nun ikinci taksit tutarı 250 milyon TL olacak.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Her iki şirket için temettü hak kullanım tarihi 26 Ekim Pazartesi, yatırımcı hesaplarına ödeme tarihi ise 30 Ekim Cuma olarak açıklandı.

Temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcıların 23 Ekim Cuma günü kapanışı itibarıyla ilgili hisselere sahip olması gerekiyor.

26 Ekim'de hisse satın alan yatırımcılar ise bu taksitlere ilişkin temettü hakkından yararlanamayacak.

Temettü hak kullanım tarihinde hisselerin teorik fiyatları, dağıtılacak brüt temettü tutarı dikkate alınarak düzeltilecek.

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