Borsa İstanbul'da Uşak Seramik (USAK) hisselerine uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamındaki kredili işlem yasağının süresi doldu. Hisse yarından itibaren tedbirsiz işlem görmeye başlayacak. Ancak konkordato başvurusunun ardından Yakın İzleme Pazarı'na alınan hissede işlem kısıtlamaları devam ediyor. Son bir yılda yüzde 89 değer kaybeden USAK, geçtiğimiz haftayı ise 0,37 TL seviyesinden tamamladı.

USAK HİSSESİNDE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI SONA ERİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları kapsamında uygulanan VBTS tedbiri, hisselerde aşırı fiyat hareketlerinin oluşturabileceği riskleri sınırlamayı amaçlıyor.

USAK hisseleri için getirilen tedbir 25 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli oldu.

Ancak Borsa İstanbul'un düzenlemelerine göre VBTS tedbirlerinin sona ermesi, ilgili hissenin diğer işlem kısıtlamalarını ortadan kaldırmıyor.

USAK'ın Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle kredili alım ve açığa satış kısıtlamaları pazar kuralları kapsamında devam edecek.

UŞAK SERAMİK KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Uşak Seramik, 29 Eylül 2026 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında finansal yapısını güçlendirmek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından şirket hakkında geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararları verilmişti.

Mahkeme, şirketin mali durumunu ve konkordato sürecini takip etmek üzere üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirmişti.

Ayrıca şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla belirli icra takiplerinin durdurulması ve mal varlığının korunmasına yönelik tedbirler kararlaştırılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul, USAK hisselerinin Yıldız Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar vermişti.

Hisse, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başladı.

USAK HİSSESİ BİR YILDA YÜZDE 89 DEĞER KAYBETTİ

Uşak Seramik hisseleri son dönemde sert fiyat hareketleriyle gündeme geldi.

USAK, 23 Ekim Cuma gününü 0,37 TL seviyesinden tamamlarken haftalık değer kaybı yüzde 7,50 olarak gerçekleşti.

Hissenin son bir yıllık performansında ise kayıplar çok daha yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa verilerine göre USAK, son bir yılda yaklaşık yüzde 89 değer kaybetti.

25 Eylül'de 0,66 TL seviyesinden kapanan hisse, 23 Ekim'de 0,37 TL'ye gerileyerek VBTS tedbirinin uygulandığı dönemde de önemli ölçüde değer kaybetti.

ŞİRKETİN ALTI AYLIK ZARARI 559 MİLYON TL

Uşak Seramik'in finansal sonuçları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Şirket, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde yaklaşık 559,3 milyon TL net zarar açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde ise yaklaşık 158,4 milyon TL net kâr kaydedilmişti.

Finansal sonuçların ardından şirketin borçlarını yeniden yapılandırmaya yönelik konkordato başvurusu yapması, mali durumuna ilişkin gelişmelerin önemini artırdı.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul’da hisselerde görülen aşırı fiyat hareketlerinin oluşturabileceği riskleri sınırlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu kapsamda hisselere kredili işlem yasağı, brüt takas ve tek fiyat işlem yöntemi gibi geçici tedbirler getirilebilir.

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